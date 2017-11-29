إم بى تعتزم إطلاق شركة للخدمات اللوجيستية

أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة ام بى للهندسة

أسماء السيد



تعتزم شركة «إم بى» للهندسة-العاملة فى مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض- بدء العمل الفعلى لنشاط شركة «الخدمات اللوجيستية» المزمع تأسيسها خلال الربع الثالث من العام المقبل.



قال أحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب بشركة «إم بى للهندسة»، إن الشركة تُعد حاليًا فى مرحلة التأسيس، وحاليًا تجرى الدراسات المتعلقة بتحديد التكلفة على أن تنتهى خلال شهر من اﻵن.



أوضح بهاء فى تصريح لـ«المال»، أن تلك الخطوة تأتى استكمالاً لخطة إعادة الهيكلة التشغيلية المفعلة منذ 2016، تماشيًا مع خطة الشركة الإستراتيجية فى التنوع القطاعى، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيس تلك الشركة أن تكون بمثابة مخزن رئيسى للشركة اﻷم، ومركزًا للتوزيع.



أشار إلى أن شركته تتبنى خطة توسعات خلال العام المقبل، إذ تعتزم إضافة خطى إنتاج بمصنع الشركة بأكتوبر «بيتا إليكتريك»، رافضًا الإفصاح عن القيمة الاستثمارية.



أعلنت الشركة عن أن التكاليف الاستثمارية لمصنع بيتا إليكتريك للصناعات، بلغت 21 مليون جنيه، وتوقعت الشركة تأثيرات إيجابية على هوامش الربحية الخاصة بالشركة، إذ إن المشروع يساعد على إدارة المخاطر.



على صعيد مصنع الشركة فى السادات، أوضح أن شركته تعاقدت من 6 أشهر على برنامج له علاقه بالتصنيع الرشيد، موضحًا أن البرنامج عبارة عن عملية تنظيمية للمصنع توفر من خلالها %40 من مساحة المصنع، ما يتيح إمكانية إضافة خطوط إنتاج.



حققت الشركة ارتفاعًا فى أرباحها خلال الـ9 أشهر اﻷولى من العام الجارى، لتصل إلى 8 ملايين جنيه، مقارنة بـ 4.6 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة من 2016.



يذكر أن شركة إم بى للهندسـة تأسست 1981، أسـسـها رجــل الأعمــال بهاء شلبى، هى شركــة متخصصة فـى مجــال أنظمة الجهد المنخـفض، بـمــا يشمل أنظمة الحماية والتحكم ولوحات التوزيع، تمتلك توكيلات تجارية لاستيراد تلك المعدات من عدة شركات عالمية، تعمل فى هذا المجال، مثل شركة هاجر الفرنسية، وشركة هيونداى للصناعات الثقيلة الكورية، وشركة بيتا إليكتريك الكندية.