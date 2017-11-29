لماذا تتجاهل سوق المال الأحداث الإرهابية؟

البورصة المصرية

❐ محللون: المستثمر اعتاد عليها

❐ سعيد: الاتجاه العام صاعد

❐ بلومبرج: حملة الأسهم أصبحوا أكثر مرونة

❐ الفقى: الدولة ماضية فى خطة الإصلاح



خالد بدر الدين ـ مصطفى طلعت



لماذا تتجاهل البورصة الأحداث الإرهابية؟ سؤال يفرض نفسه فى وسط سوق المال، خاصة مع تكرار مشهد امتصاص السوق لكل الأحداث الإرهابية التى وقعت على مدار الشهور الأخيرة.



محللون ومتابعون للسوق، أجابوا على هذا السؤال الذى يراود الكثيرين، مؤكدين أن مستثمر البورصة المصرية أصبح أكثر مرونة ولديه مناعة ضد الأحداث الإرهابية، التى باتت تتكرر بشكل دورى، وبالتالى انفصلت حركة المؤشرات عن وقوع الأحداث الإرهابية.



ورأى المحللون أن المستثمر أصبح على قناعة بأن الدولة قادرة على التصدى للعمليات الإرهابية، وأن هذه العمليات مجرد أحداث وقتية، مؤكدين أن مشتريات المستثمرين الأجانب ساندت البورصة إذ استغلوا رخص الأصول المصرية بعد تحرير سعر الصرف، ما كان عاملا كبيرًا فى امتصاص آثار تلك الأحداث.



وكان محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أكد مطلع الشهر الحالى، أن السوق شهدت تحسنا فى مستويات السيولة مؤخرا، دعمه ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب والتى سجلت 13 مليار جنيه، منذ نوفمبر 2016، على مدار عام تقريباً.



وبنظرة سريعة على الأحداث الإرهابية التى وقعت منذ بداية العام الحالى، (بلغت 8 حوادث) ومدى تأثر السوق بها، يلاحظ أن هناك انفصالاً تاماً للسوق عن أحداث العنف، والبداية من الحادث الذى وقع مطلع العام عندما استشهد 8 من رجال الشرطة فى نقطة تفتيش بمحافظة الوادى الجديد.



الحادث الذى وقع مساء 16 يناير تحديدا، لم تتفاعل معه البورصة على الإطلاق، بل ارتفع المؤشر فى اليوم التالى لوقوع الحادث بحوالى 170 نقطة تقريبا، من مستوى 13265 إلى 13436 نقطة.



ولم تمض شهور كثيرة، على واقعة الوادى الجديد، ليطول الإرهاب المدنيين هذه المرة، ففى 9 أبريل لقى 44 قبطيا مصرعهم فى تفجيرين انتحاريين فى كنيستين بطنطا والإسكندرية.



فى اليوم التالى، لم تتأثر البورصة بشكل كبير، وتراجع المؤشر الرئيسى من مستوى 13099 إلى 12895 نقطة، ليرتد مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 12996 نقطة.



وفى مايو اللاحق وتحديداً يوم الجمعة 26، لقى 26 شخص حتفهم بينهم أطفال جراء الهجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطا أثناء توجههم إلى محافظة المنيا، ومع بداية تداولات الأسبوع إرتفع السوق بحوالى 200 نقطة، مرتفعا من مستوى 13094 إلى 13205 نقطة.



وخلال 7 يوليو تكرر المشهد لكن هذه المرة اغتالت أيادى الإرهاب 26 جنديا، وأصابت العشرات فى مدينة رفح شمال سيناء، وفى هذا الحادث انخفضت السوق بشكل هامشى للغاية من مستوى 13370 إلى 13342 مطلع الأسبوع، ليرتد مع جلسة الإثنين إلى 13483 نقطة وينهى الأسبوع عند 13823 نقطة.



مدينة العريش شهدت حادثا مروعاً آخر، بقتل الإرهاب 18 شرطيا أثناء تداولات جلسة الإثنين 11 سبتمبر، لكن السوق تجاهلت الحادث تماما وصعدت من 13455 إلى 13533 نقطة، كما أنهت تعاملات الأسبوع عند 13611 نقطة.



وشهد الشهر الماضى حادثين إرهابيين الأول يوم الجمعة 12 أكتوبر، حين أعلن الجيش استشهاد 6 جنود فى هجوم إرهابى على نقطة أمنية فى مدينة العريش، واستهلت البورصة تعاملات الأسبوع بصعود من مستوى 13892 إلى 13906 نقاط.



الحادث الثانى الذى وقع خلال الشهر ذاته كان يوم الجمعة 20 أكتوبر، حين استشهد 16 شرطيا بطريق الواحات، وافتتحت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع هامشى لا يذكر، إذ هبط المؤشر من 13714 إلى 13706 نقاط، ليرتد مع جلسة الإثنين إلى 13870 وينهى تعاملات الأسبوع عند 13955 نقطة.



وأخيراً، شهدت مصر الجمعة الماضية مجزرة ارتكبها إرهابيون فى مسجد الروضة بمدينة العريش أسفر عن استشهاد أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، وتجاهلت البورصة هذا الحادث تماما لترتفع السوق من 14106 إلى 14223 نقطة مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى.



بدوره، أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك قاعدة فى التحليل الفنى تقول «الاتجاه العام للسوق يميل إلى البقاء» بمعنى إذا كان اتجاه السوق صاعدا «up trend» فتأثير الأحداث الإرهابية أو غيرها من أحداث العنف يكون بشكل لحظى فقط.



ولفت «سعيد» إلى أن التاريخ يكشف حقيقة هذا الأمر، فبعد الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة شرم الشيخ فى 2005، هبطت البوصة لجلسة واحدة فقط، لأن السوق كانت تسير فى اتجاه صاعد، مؤكدا أن المشهد يتكرر فى الوقت الحالى، نظرا لقناعة المستثمر بأن الدولة ماضية فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى.



ويرى أشرف أخنوخ مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أرقام كابيتال أن المستثمرين فى البورصة باتوا - للأسف – أكثر مناعة ضد الأحداث الإرهابية فقد ارتفع المؤشر االرئيسى لها بحوالى 0.8 % فى ختام تعاملات أول يوم بعد حادث مسجد الروضة فى أكثر الهجمات الإرهابية دموية فى تاريخ مصر الحديث.



وذكرت وكالة بلومبرج إن أصحاب الأسهم أصبحوا أكثر مرونة وبدأوا يعتادون على الأحداث الإرهابية العنيفة التى ازدادت خلال الشهور الماضية لدرجة أن المؤشر الرئيسى هبط بأقل من 0.1 % عندما لقى 16 من رجال الشرطة مصرعهم فى كمين الشهر الماضى وعندما تعرضت كنيستين فى طنطا والإسكندرية فى يوم واحد لهجمات إرهابية انخفض المؤشر فى يومين ثم انتعش فى اليوم الثالث ليتقلص خسارته خلال الأسبوع الذى جرى فيه ذلك إلى 1 % فقط.



ووفقاً لبلومبرج كسب المؤشر الرئيسى حوالى 15 % منذ بداية العام حتى الآن حتى بعد الهجوم الدموى الذى وقع على مسجد الروضة لقطاع غزة وإسرائيل لدرجة أنه فى أول جلسة بعده ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة على مؤشرEGX 30 ولم يطرأ أى تغيير على أسهم 4 شركات بينما هبطت أسعار أسهم 10 شركات فقط وبنسب طفيفة.



وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن الأحداث السابقة جميعها لم تؤثر فى السوق، موضحا ان الأخبار لا تصنع اتجاه السوق خاصة أن الاحداث التى شهدتها البلاد جاءت والمؤشر فى إتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط.



ولفت «غريب» إلى أن حدوث هذه العمليات الارهابية واستمرار السوق فى الصعود هو دليل قوى على قوة السوق، وإعتياد المسثثمر على الأحداث الإرهابية، وثقته فى قدرة الدولة على إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادى.



وعلى الصعيد ذاته، أكد سعيد الفقى مدير فرع بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية أن المستثمر الأجنبى أصبح لديه يقين أن الارهاب يلتقط أنفاسه الاخيرة، وان وقوع الاحداث الإرهابية أصبح شبه عادة وبالتالى لم يتأثر السوق طوال الفترة الماضية.



وأشار «الفقى» إلى أن المستثمر الاجنبى على وجه الخصوص يرى أن مؤشرات الإصلاح الإقتصادى تسير فى الوضع الطبيعى وهو ما تؤكد عليه كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية.