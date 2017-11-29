الشركات ترحب بقرار المركزى.. وتترقب مصير الأخضر

دولار لتمويل النقابات المستقلة

❏ «مصر كافيه» تقترح سداد مستحقات «الشحن» الدولية بالجنيه

❏ المتحدة المعدنية: تدير مليون دولار من QNB بسعر 17.74 جنيه لتمويل توسعات



شريف عمر



رحب مسئولو شركات محلية، بقرار البنك المركزى، بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، وأبدوا تخوفهم من أى ارتفاعات لسعر الدولار، تؤدى بالتبعية لزيادة الأعباء المالية والتكاليف على الشركات.



أصدر البنك المركزى صباح الثلاثاء، تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، التى كانت مقررة بـ10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف شهرياً للإيداع، و30 ألف دولار شهرياً للسحب، فى خطوة تعزز الثقة فى سوق الصرف المحلية.



فور صدور القرار اتجهت عدة بنوك لرفع سعر الدولار فى تعاملات الثلاثاء، ليسجل مستويات قريبة من 17.81 جنيه.



قال منير مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كافيه، إن قرار المركزى يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويمنع أى ضوابط حكومية ضد الاستيراد، لافتًا إلى أن الشركة تعتمد بشكل رئيسى على حصيلة الصادرات فى سداد قيمة ما تستورده من البن الخام، وباقى عناصر الإنتاج.



دعى مسعود المركزى للتدخل لحل إشكالية سداد مستحقات شركات الشحن العالمية، التى تلزم الشركات المحلية بسداد قيمة الشحن بالعملات الأجنبية، على رأسها الدولار، ما كان يسبب أزمة للشركات فى ظل عدم قدرتها على توفير الدولار، مقترحاً إمكانية سداد قيمة الشحن بالعملة المحلية، مقابل حصول شركات الشحن على تعهد من البنوك بتغيير تلك الأموال، للعملة الأجنبية فور تحويلها للخارج.



قال عبدالمقصود خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات المعدنية، إن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB مع تحديد سعر الدولار بـ 17.74 جنيه، ما استشهد به على نجاح قرار المركزى فى تدبير الدولار للشركات الصناعية.



تابع: «الشركة تحاول منذ فترة زيادة الطاقة الإنتاجية، لكن اصطدمت بعدم توافر الدولار، الذى يستخدم فى استيراد كامل خطوط الإنتاج، وخلال الفترة الماضية لجأت لضخ استثمارات ذاتية لتمويل رأس المال العامل، بجانب الاقتراض البنكى، ونجحت فى الحصول عليه مؤخرا»ً.



استطرد: «الشركة توظف التمويلات الأخيرة فى تطوير ماكينات وخطوط الإنتاج، واستبدال بعضها بخطوط متطورة لتوفير الطاقة، بجانب زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات، التى بيعت بالكامل فى أسواق خارجية حتى مايو المقبل».



أبدى تخوفه الأبرز من ارتفاع سعر الدولار، حال تزايد معدلات الطلب على الاستيراد، بما يؤثر على زيادة التكاليف، التى يمررها على سعر البيع النهائى، مع العلم أن الشركة تصدر كامل الإنتاج.



قال رياض صبرة، وكيل شركة سيدل مصر للتعبئة، إن السوق المصرية تشهد تحسناً اقتصادياً خلال الأشهر القليلة الماضية، ما ظهر فى قرار المركزى بإلغاء حدود السحب والإيداع الدولارى، وأن الشركة تلقت مؤخراً طلبات من مستثمرين أجانب، وعرب، للاستثمار المباشر فى مجال الصناعات الغذائية، وطلبت من الشركة توريد خطوط تعبئة.



تابع: «بوادر توافر الدولار دفعتنا لتنشيط إنتاج مصنع مواد التعبئة فى أكتوبر بهدف تغطية الطلب المتزايد سواء بالسوق المصرية، أو أسواق القارة الإفريقية، لا سيما مع وجود طلب إفريقى متزايد لاستيراد أجهزة التعبئة والتخزين البلاستيكية.



تعد «سيدل» من أبرز الكيانات العاملة فى مجال حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية السائلة، باستخدام عبوات مصنوعة من البولى إثيلين القابلة للتحلل، ويقع مقرها الرئيسى فى سويسرا، لديها مواقع إنتاجية فى 13 دولة من بينها مصر، ويعمل صبرة كوكيل لها فى مصر.



أشادت أمينة حساب رئيس مجلس إدارة شركة معامل حساب للتحاليل الطبية، بقرار المركزى، الذى بدوره يؤدى لتوفير العديد من المواد الخام المستخدمة فى مجال التحاليل، التى تشهد نقصاً بالسوق المحلية، بسبب أزمات الدولار والإفراج الجمركى.



أوضحت أن الشركة تعتمد على الوكلاء المحليين فى توريد كامل المستلزمات للمعامل، لافتة إلى أن التخوف الأكبر يكمن فى استمرار ارتفاع أسعار الدولار، بما يؤدى لزيادة التكاليف على الشركة، أما حال الارتفاع البسيط للدولار، فلا خوف من ذلك.



وصف على البنا، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج قرار المركزى بالجيد، الذى يهدف لإلغاء أى عراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير، مقللاً من مخاوف ارتفاع أسعار الدولار فى المرحلة المقبلة، قائلاً: ارتفاع سعر الدولار يجبر التجار على عدم استيراد أى سلع أو منتجات غير مهمة لعدم قدرته على تسويقها، لارتفاع سعر بيعها بالجنيه المحلى.