السيسي لرئيس الأركان: استخدم كل القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء

السيسي: سنجعل بئر العبد مدينة يشار لها بالبنان



المال ـ خاص:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحارب الإرهاب، وفي نفس الوقت تعمل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي دون أن يشعر أحد بأن هناك حربا دائرة على الأرض بالفعل.



وأضاف الرئيس صباح اليوم الأربعاء، في كلمته بمناسبة احتفالية المولد النبي، أن هذا الإصلاح حقق كثيرا من النجاحات والنتائج الطيبة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصر.



وعن الحادث الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء، قال السيسي: "سنعجل منها مدينة يشار لها بالبنان"، في إشارة إلى التوجيه بعمل تنمية شاملة بالمدينة التي شهدت إطلاق نيران على مسجد الروضة الجمعة الماضية، أودى بحياة 305 شهداء.



وقال السيسي موجها حديثه لرئيس الإركان: أنت مسئول أمام الجميع وأمامي باستعادة الأمن في سيناء مع وزارة الداخلية خلال 3 شهور، وباستخدام كل القوة الغاشمة.

