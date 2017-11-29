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نقل وملاحة
موانئ السويس تستعد لاستقبال 8500 طن بوتاجاز
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 11:14 ص
موانئ البحر الأحمر
أخر الأخبار
موانئ البحر الأحمر
نادية صابر
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الأربعاء، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Acdion Trader و على متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا و السفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 179 راكب و 107 شاحنة و 6 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة و الحرية و على متنهم 290 راكب و 62 شاحنة و 13 سيارة .
كما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 320 راكب و 140 شاحنة بضائع و 7 شاحنات عفش ركاب و 10 سيارات و غادرت السفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 198 راكب و 118 شاحنة بضائع و 16 سيارة .
على جانب اخر ، شهد ميناء الغردقة مغادرة السفينة لابسبس و على متنها 65 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ .
و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1183 راكب بميناء نويبع و تداول 105 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 467 راكب و 2 براد و 25 سيارة و 1 دراجة نارية كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 18 براد و 24 تريلا .
فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 357 راكب و 2 براد و 35 تريلا و سيارتين و غادرت السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 317 راكب و 21 براد و 3 تريلا و سيارتين .
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