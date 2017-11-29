وزير البترول المصري يبحث مع نظيره الليبي التعاون المشترك

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والوفد المرافق مشروعات التعاون القائمة بين البلدين في مجال البترول وسبل تعظيم الاستفادة من الخبرات والفرص والمشروعات البترولية التي يمتلكها البلدان بما يعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين.



وأوضح الملا أنه ناقش مع الجانب الليبى فرص تعزيز التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للعمل البترولى بالاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصرى والتي يمكن أن تمثل ركيزة مهمة للمساهمة في دفع جهود الجانب الليبى لتحقيق التعافى للقطاع البترولى هناك، موضحاً أنه تم بحث الفرص المتاحة أمام شركات البترول المصرية في التعاون في أعمال تنفيذ المشروعات البترولية داخل ليبيا لافتاً إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ أعمال ومشروعات ناجحة فى مجال البترول والغاز داخل ليبيا على مدار سنوات سابقة، كما تم بحث إمكانية التوسع في تدريب الكوادر الليبية داخل مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول.



واستعرض الجانبان تطور العمل في المشروعات المشتركة بين البلدين لتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية والتي تخدم السوق المحلية المصرية من خلال مشروع الشركة العربية لخطوط انابيب النفط (التيوب) في مدينة بدر بالقاهرة، وكذلك بحث أنشطة شركة ليبيا أويل التى تمارس نشاطها حالياُ في مصر بنجاح خاصة بعد التوسع العمرانى المستمر ومشروعات الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها في كافة انحاء الجمهورية .



وأكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات البترولية مع مصر في ضوء الفرص والامكانيات الواسعة لتحقيق هذا الهدف بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطور العمل في القطاع النفطي بليبيا والجهود المبذولة لاستعادة الإنتاج وإصلاح البنية التحتية بما يمثل فرصاً مهمة للتعاون المشترك مع قطاع البترول المصرى في هذا المجال.