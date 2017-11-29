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سمير : الاقتطاع من رواتب الأطباء وراء انهيار القطاع الطبي
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 12:13 ص
التأمين الصحي وعلاج المرضى
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التأمين الصحي وعلاج المرضى
أحمد صبرى
قال الدكتور خالد سمير رئيس الصندوق السابق لنقابة الأطباء، وأستاذ القلب إن انهيار القطاع الطبى فى وزارة الصحة سببه الاقتطاع من رواتب الاطباء لتخفيض نفقات الإنفاق الصحي بدلا من زيادته .
وأكد فى لقاء له مع برنامج رأي أخر على قناة ten أنه يجب على البرلمان الاستجابة لتعديل مسودة قانون مشروع التامين الطبي وتعديل البنود غير الدستورية مثل فرض رسوم على افتتاح العيادات الطبية والصيدليات.
فيما تقول وزارة الصحة بشكل لافت مؤخرا إنها قدمت مشروع قانون للتأمين الصحي دستوري وسيقوم بعمل نقلة نوعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة.
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