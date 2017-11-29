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سيـــاســة
تمثيل تلاميذ مشاهد هجوم مسجد الروضة يثير جدلا
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 12:04 ص
مشهد تمثيل عنف
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مشهد تمثيل عنف
حسين رجب
دفعت صور متداولة لتلاميذ يؤدون مشاهد تمثيلية عن الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة إلى اتخاذ قرارات رسمية بوقف مسؤولين تعليميين والتأكيد عن الابتعاد عن السياسة والعنف.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لعدد من تلاميذ بدمياط ومحافظة الدقهلية وهم يؤدون مشهداً تمثيلياً للحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، أثناء صلاة الجمعة الماضية، وسط إدانات لتلك المشاهد وإقحام التلاميذ في تأدية مشاهد عنف.
وعقب إثارة الواقعة، قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الثلاثاء إحالة مديرة مدرسة يحيي الأدغم بميت غمر، للتحقيق، بسبب مشهد تجسيد حادث الروضة الإرهابي والذي رفع فيه التلاميذ الذي يؤدون دور الإرهابيون أعلام تركيا وقطر وإيران وإسرائيل.
وقال المحافظ: "الواقعة فيها ترسيخ لمشاهد العنف والإرهاب في نفوس الأطفال خاصة الذين مثلوا دور الإرهابيين، كما أن المشاهد لم تنته بعقابهم، وهذا قد يثير في نفوس البعض منهم الميل للجريمة لعدم وجود عقاب".
من جانبه، قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في بيان إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر إحالة هذا الموضوع إلى الشؤون القانونية للتحقيق مع جميع المسؤولين عن هذه الواقعة.
وأوضح أنه تم إخطار مديرى العموم والإدارات التعليمية، الموجهين العموم والأوائل، والموجهين، ومديري المدارس؛ بعدم اقحام الطلاب فى أى أعمال سياسية، أو التطرق لها.
وأكد خيرى على أن المسؤولين عن المدرسة لم يحصلوا على أي موافقات من التربية والتعليم لأداء هذا المشهد، حيث إنه من المرفوض تمامًا أداء مثل هذه الأعمال التى تحتوى على مشاهد عنف.
وأثارت الواقعة اهتمام برامج التوك شو التي استضافت عددا من أطرافها لبحث تفاصيلها وأسبابها.
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