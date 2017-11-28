مصر تقود مكاسب 5 بورصات عربية وهبوط الكويت

البورصات العربية



خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة مصر بفضل قرار البنك المركزي بإلغاء سقف على الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين ليضع بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.



بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الكويت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز



وأشار رويترز إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 2.2 % ليسجل أكبر مكسب ليوم واحد منذ مارس الماضى ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع بلغ 14537 نقطة.



وزاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.5 % ليتقدم إلى 4295 تقطة مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 1 % ومؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليصعد إلى 1276 نقطة.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % ليصل إلى 6967 نقطة لليوم الخامس على التوالى ومؤشر بورصة مسقط كسب نسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 5110 نقطة.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.7 % لينزل إلى 6210 نقطة ومؤشر سوق مال دبي العام هبط بحوالى 0.5 % ليرتد إلى 3429 نقطة مع انخفاض أسعار أسهم شر كة إعمار العقارية وجي إف إتش المالية 1.2 % لكل منهما.



بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 7734 نقطة ليسجل مستوى إغلاق منخفض جديد منذ 6 سنوات مع هبوط أسعار أسهم شركة فودافون قطر 2 % .

