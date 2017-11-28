اﻷهلي يواصل الانتصارات بتخطي عقبة المصري

حسام البدري يجدد تفوقه على حسام حسن قبل السوبر المصري





علي المصري





ألحق النادي اﻷهلي هزيمة جديدة بمضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في ختام لقاءات اليوم الثاني للجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





سجل هدف اللقاء الأول المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بعدما أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية سدّدها أيمن أشرف رأسية، قبل أن يحولها أزارو برأسه أيضًا، داخل شباك أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق البورسعيدي.



وفي الشوط الثاني أضاف البديل وليد سليمان، الذي دخل بديلًا لوليد أزارو، الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعدما تلقّى تمريرة طولية من عبد الله السعيد، استقبلها ووضعها بيسراه في الزاوية الضيقة ﻷحمد بوسكا، لترتطم بالقائم الأيمن وتسكن مرمى المصري.



لم يقدم المصري العرض المنتظر، ولم تكن هناك خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس اﻷهلي، سوى تسديدة الشيخ موكورو، ورأسية أحمد جمعة، تعامل معهما باقتدار، فيما ظهر أحمد بوسكا، حارس الفريق البورسعيدي، في دور المنقذ لفريقه، بعدما تصدّى لتسديدة مؤمن زكريا الصاروخية ببراعة في الشوط اﻷول، وانفراد وليد أزارو في النصف الثاني للقاء.





بتلك النتيجة يواصل النادي اﻷهلي نتائجه المميزة في طريقه للدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده للنقطة 19، وقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ويتبقى له 4 لقاءات مؤجلة، فيما تجمّد رصيد المصري عند النقطة 22 نقطة، وبقي في المركز الثاني بالجدول.





وواصل حسام البدري، المدير الفني للنادي اﻷهلي، تفوقه على نظيره في المصري حسام حسن، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، عقب اقتناص كأس مصر الموسم الماضي من الفريق البورسعيدي، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان مجددًا يوم 12 يناير المقبل، في كأس السوبر المصري بالإمارات.



ولعب حسن ضد البدري 7 مرات، بينها لقاء بالدوري الملغى موسم 2011– 2012، وهي الوحيدة التي شهدت فوز العميد، بينما تفوَّق البدري في 3 مباريات، فيما حسم التعادل 3 لقاءات.