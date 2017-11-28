ابنة شقيق شادية: كأن روحي كانت بتطلع معاها

شادية 657

علي راشد



ظلت ناهد شاكر، ابنة أخ الفنانة الكبيرة شادية، خلال الفترة الأخيرة تحاول نشر كل ما يجد لحالة عمتها- معبودة الجماهير- عبر صفحتها الشخصية، متمنية أن يصمت الجميع عن الشائعات.



كتبت شاكر، منذ قليل، عبر صفحتها الشخصية: "آمنت بالله إنها تفضل ما بتتكلمش لحد ما بناتها يدخلوا عليها وأقولها عايزه ايه تاكلى ايه .. تقولى كباب .. اقولها اجبلك معاه طحينه وعيش سخن .. تشاور برسها وتقولى اه . وتمد اديها وتمسك ايدى ؟ ، واقولها انتى يا حبيبتى اللى كنتى بتدينى الدوا وانا عيانه .. انتى اللى دخلتينى الجامعه وحافظتى عليا ... تبتسم بهدوء وتنام زى الملاك .. وبعد كده تسلم روحها لربنا فى خلال اسبوع ان ربنا يبعت لها ملاك ابيض طاهر زى ياسمين بنت الحصرى . تقف جنبها وتساعد فى نقلها لمستشفى الجلاء من اول يوم تعب، ان امبارح طول اليوم يجيلى صداع ومعرفش امشى وكان هايغم عليه والناس تسندنى واروح البيت مش عارفه اتحرك طول اليوم ... كأن روحى كانت بتطلع معاها .. كل شىء مرتبط . الكون كله مرتبط .. يا حبيبى يا الله ملكوتك".



وكانت شاكر أعلنت في تدوينة لها على الفيس بوك خبر وفاتها حيث كتبت :" توفت إلى رحمه الله أمي الحبيبة . رحتي لحب حياتك يا حبيبتي، هايوحشني حضنك وبوسك، وناني كاري اللى كنتي بتندهيني بيها انتي وبابا .. جيالكم قريب طالت ولا قصرت".