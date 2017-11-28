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اقتصاد وأسواق
أباظة : قانون التأمين الصحى يصلح 70% من مشاكل القطاع
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 10:04 م
عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي
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عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي
أحمد صبرى
قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن مشروع القانون سيصلح 70% من مشاكل القطاع الصحي فى مصر، والتى يعاني منها المواطن، إضافة إلى المواطنين المؤمَّن عليهم من هيئة التأمين الصحي الحالى.
وأكد، فى لقاء له مع برنامج رأي آخر على قناة ten، أن الحكومة ستطبق القانون فى 5 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، ثم يكون الاتجاه للمحافظات الأكثر كثافة سكانية.
وأشار إلى أن الجدل الدائر حاليًّا فى مشروع القانون المقدم سببه التمويل المالى للمشروع، إضافة إلى أن مناقشة الوضع المالى لم تصاحب الدراسة الاكتوارية.
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