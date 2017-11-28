أحمد صبرى









قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن مشروع القانون سيصلح 70% من مشاكل القطاع الصحي فى مصر، والتى يعاني منها المواطن، إضافة إلى المواطنين المؤمَّن عليهم من هيئة التأمين الصحي الحالى.





وأكد، فى لقاء له مع برنامج رأي آخر على قناة ten، أن الحكومة ستطبق القانون فى 5 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، ثم يكون الاتجاه للمحافظات الأكثر كثافة سكانية.



