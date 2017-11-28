السماحي : شادية الوحيدة التى جمعت بين جودة الغناء والتمثيل

أحمد صبرى









قال الناقد الفني أحمد السماحي إن الفنانة شادية هي الوحيدة فى مصر التى جمعت بين الإبداع والتفرد فى التمثيل والغناء، وهى ظاهرة لم تكرر عربيًّا أو أجنبيًّا.





وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن الفنانة شادية مثلت أكثر من 115 فيلمًا و200 أغنية ناجحة، إضافة إلى 10 مسلسلات إذاعية ومسرحية ناجحة وهي رية وسكينة، وساعدت بالأغاني الشعبية والحماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي.





يُشار إلى أن الفنانة شادية وافتها المنية، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.







