EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
السماحي : شادية الوحيدة التى جمعت بين جودة الغناء والتمثيل
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 09:20 م
الناقد الفني أحمد السماحي
أخر الأخبار
الناقد الفني أحمد السماحي
أحمد صبرى
قال الناقد الفني أحمد السماحي إن الفنانة شادية هي الوحيدة فى مصر التى جمعت بين الإبداع والتفرد فى التمثيل والغناء، وهى ظاهرة لم تكرر عربيًّا أو أجنبيًّا.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن الفنانة شادية مثلت أكثر من 115 فيلمًا و200 أغنية ناجحة، إضافة إلى 10 مسلسلات إذاعية ومسرحية ناجحة وهي رية وسكينة، وساعدت بالأغاني الشعبية والحماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يُشار إلى أن الفنانة شادية وافتها المنية، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا