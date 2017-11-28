المولد.. وحلاوته

المحل
النوع
العبد
مونجيني
لابوم
تسيباس
الدمياطي
سيموندس
قويدر
لارين
فولية
8
6.5
2.25
5.75
5
15
6.75
حمصية
سمسمية
34
18
4.5
6
جوز هند
30 بالفسدق
غير
متوفر
13.5
9
10
ملبن
23 عين جمل
3.5
5.5
14
30
عين
جمل
7.5
بسيمة
26 بالبندق
11.5
12
11
لديدة
32
14.5
بندقية
42
8.25
25
320
للكيلو
50
22
13
لوزية
41
20
360
فستدقية
56
28
480
70
المحل
أسعار العلب الجاهزة
70- 105- 165- 220-310-400- 450 - 510- 670 - 680 – 870
49-85- 125- 185- 289
لابوار
180 – 335 – 365- 430 - 575
Salé Sucré Pâtisserie
150 – 200 – 250 – 350
ماندرين قويدر
65- 120 – 195 – 295- 490 – 690
لارين دوريه
70 – 120 – 180 – 320- 400
150- 250 – 425- 525
50 – 97- 130 – 160- 200 – 298 – 225- 425- 625
30 – 75- 120- 225- 295- 355- 475 – 750 – 1100
لابوم
42- 58 – 80 – 125- 150
تورتينا
150 – 295- 440 – 650 – 750 – 1350
الشعار
عيش فرحة المولد
المولد حكاية
يا حلاوتها
حاجة حلوة في المولد
يا حلاوة المولد
حلاوة زمان
أحلى مولد
ماشية حلاوة