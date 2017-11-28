المولد.. وحلاوته

علي راشد

"ياااااا حلاوة" جملة اشتهرت على لسان الفنان الراحل مظهر أبو النجا وأصبحت من الإيفيهات الساخرة أو المتعجبة من بعض الأحداث، ولعل هذه الجملة الآن مناسبة للتعجب من أسعار حلاوة المولد التي تنافست المحلات على من يزيد السعر عن الآخر، ومن العجيب أن صورة لعبة حلاوة المولد بسعر 680 جنيه وضعت على صفحات التواصل الاجتماعي ليتعجب الجميع من هذا السعر.. عزيزي القارئ لا تفزع فهناك علب سعرها ضعف هذه العلبة البائسة....

البداية دائما تكون محيرة خاصة في المواضيع ذات الطابع الحلو ، لذلك سنأخذك إلى عالم حلاوة المولد بالتدريج ولتخفيف وقع الصدمة عليك، وهو ما فعله القائمون على محلات الحلويات حيث فضل الكثير منهم أن تكون أسعار حلاوة المولد بالقطعة وليس الكيلو، فلا بأس أن تدخل وتشتري قطعة "فسدقية" بـ 25أو 50 أو 75 جنيه (إنت وحظك) هي في النهاية اختيارات، فاختر برستيجك واعلم ما بجيبك قبل أن تتهور وتدخل لشراء الحلاوة.

ومن بين المحلات التي لا تبيع بالكيلو محلات "العبد" وهو يعتبر من أكثر المحلات إقبالا ، لا بأس ... العبد أيضا لا توجد به خدمة توصيل لحلاوة المولد فلابد عليك أن تذهب وتقف في زحام المحل وكأنك أمام فرن عيش قبل عمل البطاقات، ولكنه يوزع منتجاته في العديد من السوبر ماركت الكبيرة، ولأنه فرع الزحام فأطلق في حملته الدعائية شعار "عيش فرحة المولد".

وعلى النقيض من "العبد" تجد "مونجيني" بالتأكيد ستجد لمونجيني محل تحت بيتكم وقد يكون هناك محلان لأنه انتشر انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، فهو محل الشعب .. وبه أيضا خدمة توصيل، واختار أيضا أن يبيع بالقطعة.

كذلك الحال في "تسيباس" و"لابوم" و"لارين دوريه" التي فضلت العمل بالقطعة فقط والعلب الجاهزة.





بينما اختار "لابوار" أن يقدم منتجاته بالكيلو فقط، و"الدمياطي" لم يرد إغضاب أحد فتجد لديه الكيلو والقطع والعلب الجاهزة أيضا.