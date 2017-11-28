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ثقافة وفنون

المولد.. وحلاوته

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

علي راشد
"ياااااا حلاوة" جملة اشتهرت على لسان الفنان الراحل مظهر أبو النجا وأصبحت من الإيفيهات الساخرة أو المتعجبة من بعض الأحداث، ولعل هذه الجملة الآن مناسبة للتعجب من أسعار حلاوة المولد التي تنافست المحلات على من يزيد السعر عن الآخر، ومن العجيب أن صورة لعبة حلاوة المولد بسعر 680 جنيه وضعت على صفحات التواصل الاجتماعي ليتعجب الجميع من هذا السعر.. عزيزي القارئ لا تفزع فهناك علب سعرها ضعف هذه العلبة البائسة....

البداية دائما تكون محيرة خاصة في المواضيع ذات الطابع الحلو ، لذلك سنأخذك إلى عالم حلاوة المولد بالتدريج ولتخفيف وقع الصدمة عليك، وهو ما فعله القائمون على محلات الحلويات حيث فضل الكثير منهم أن تكون أسعار حلاوة المولد بالقطعة وليس الكيلو، فلا بأس أن تدخل وتشتري قطعة "فسدقية" بـ 25أو 50 أو 75 جنيه (إنت وحظك) هي في النهاية اختيارات، فاختر برستيجك واعلم ما بجيبك قبل أن تتهور وتدخل لشراء الحلاوة.

ومن بين المحلات التي لا تبيع بالكيلو محلات "العبد" وهو يعتبر من أكثر المحلات إقبالا ، لا بأس ... العبد أيضا لا توجد به خدمة توصيل لحلاوة المولد فلابد عليك أن تذهب وتقف في زحام المحل وكأنك أمام فرن عيش قبل عمل البطاقات، ولكنه يوزع منتجاته في العديد من السوبر ماركت الكبيرة، ولأنه فرع الزحام فأطلق في حملته الدعائية شعار "عيش فرحة المولد".

وعلى النقيض من "العبد" تجد "مونجيني" بالتأكيد ستجد لمونجيني محل تحت بيتكم وقد يكون هناك محلان لأنه انتشر انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، فهو محل الشعب .. وبه أيضا خدمة توصيل، واختار أيضا أن يبيع بالقطعة.

كذلك الحال في "تسيباس" و"لابوم" و"لارين دوريه" التي فضلت العمل بالقطعة فقط والعلب الجاهزة.

بينما اختار "لابوار" أن يقدم منتجاته بالكيلو فقط، و"الدمياطي" لم يرد إغضاب أحد فتجد لديه الكيلو والقطع والعلب الجاهزة أيضا.

يوضح الجدول التالي مقارنة لأسعار 10 منتجات من حلاوة المولد بين 8 محلات وهي التي تبيع منتجاتها بالقطعة، وقد يكون هناك هبوط وصعود في الأسعار ولكن ذلك يعود إلى حجم القطع ووزنها، وكلها وسائل من المحلات لجذب الزبون إليها:


المحل
النوع

العبد

مونجيني

لابوم

تسيباس

الدمياطي

سيموندس

قويدر

لارين

فولية

8

6.5

2.25

5.75

5

15

6.75

8

حمصية

8

6.5

2.25

5.75

5

15

6.75

8

سمسمية

34

2.25

18

4.5

6

15

6.75

8

جوز هند

30 بالفسدق

غير

متوفر

13.5

9

10

غير

متوفر

8

غير

متوفر

ملبن

23 عين جمل

3.5

5.5

14

8

30

عين

جمل

7.5

6

بسيمة

26 بالبندق

11.5

12

8

11

18

10

6

لديدة

32

3.5

14

14.5

10

18

8

غير

متوفر

بندقية

42

8.25

14

25

320

للكيلو

50

22

13

لوزية

41

11

20

20

360

للكيلو

50

22

13

فستدقية

56

18

28

30

480

للكيلو

70

25

18



العلب الجاهزة من 30 لـ 1350 جنيه وإنت وجيبك ...


أما أسعار العلب فهي مناسبة لجميع الفئات وبالطبع يختلف ما بداخلها عن غيرها، ويبدأ سعر العلب الجاهزة بـ 30 جنيه من تسيباس وهي 8 قطع فقط ويصل إلى 1350 جنيه وهي من "تورتينا" ولا أحد يعلم ما بداخل هذه العلبة سوى المحل نفسه أو فئة الـ vip  وهو اسم العلبة فإن كنت من هذه الفئة فقم بشرائها وقل لنا ما بداخلها، من العلب باهظة الثمن أيضا تجدها في العبد وسعرها 870 جنيه، وفي "تسيباس" وسعرها 1100 جنيه.


ويوضح الجدول التالي أسعار علب حلاوة المولد بالمحلات:


المحل

أسعار العلب الجاهزة

العبد

70- 105- 165- 220-310-400- 450 - 510- 670 - 680 – 870

مونجيني

49-85- 125- 185- 289

لابوار

180 – 335 – 365- 430 - 575

Salé Sucré Pâtisserie

150 – 200 – 250 – 350

ماندرين قويدر

65- 120 – 195 – 295- 490 – 690

لارين دوريه

70 – 120 – 180 – 320- 400

سيموندس

150- 250 – 425- 525

الدمياطي

50 – 97- 130 – 160- 200 – 298 – 225- 425- 625

تسيباس

30 – 75- 120- 225- 295- 355- 475 – 750 – 1100

لابوم        

42- 58 – 80 – 125- 150

تورتينا

150 – 295- 440 – 650 – 750 – 1350



كل محل وشعاره..


اختارت محلات الحلويات لنفسها شعارات مختلفة للترويج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ونشرت هاشتاجات بهذه الشعارات وهي كالتالي:


المحل

الشعار

العبد

عيش فرحة المولد

مونجيني

المولد حكاية

لابوار

يا حلاوتها

لابوم

حاجة حلوة في المولد

تسيباس

يا حلاوة المولد

الدمياطي

حلاوة زمان

Salé Sucré Pâtisserie

أحلى مولد

ماندرين قويدر

ماشية حلاوة



أشيك علبة..


علبة حلاوة المولد قد تكون عامل جذب كبير للزبون وهو ما حاولت محلات الحلويات العمل عليه بشكل أو بآخر، ولكن من بين هذه المحلات تجد علبة محلات سيموندس هي الأرقى والأشيك بلونها الذهبي، ولم يقم المحل بعمل علب جاهزة كبيرة فقط بل إن لكل قطعة علبة من الكرتون المقوى سواء باللون الذهبي أو الأسود والعلبة وحدها من الممكن ان تحتفظ بها فارغة لشياكتها ومن ضمن الشياكة أنهم المحل الوحيد الذي يضع حجم كل قطعة في قائمة أسعاره، كذلك "تورتينا" تقدم حلاوة المولد بعلبتين باللون البينك والبيستاج وأيضا تقدم القطع في علب صغيرة، في المقابل ولأنه رفع شعار "حلاوة زمان" تجد "الدمياطي" هو الأقل شياكة والأكثر بهرجة ولمعانا بعلب ذهبية (بتبرق) وأطباق محاطة بالمزيد من قماش الأورجنزا اللميع.


حلاوة اللب ..


ومن التقاليع الجديدة أطلقت محلات تسيباس "حلاوة اللب" وهو ما أثار حالة من السخرية عبر صفحتهم على الفيس بوك حيث تساءل البعض عن كيفية تقشير اللب، وأطلقت أيضا حلاوة الشوفان والكرسبي والأخير تقدمه محلات "مونجيني" أيضا.


محلات ولاد الناس..


هناك محلان "ولاد ناس بزيادة" الأول Salé Sucré Pâtisserie حيث لا تجد الأسعار هكذا على صفحة الفيس بوك .. لا بل هناك موقع إلكتروني خاص بالأسعار ومحتويات العلب، أما المحل الثاني فهو tortina  فإذا أردت التواصل معك فعليك باللغة الإنجليزية لتفهم ما يكتب وتستطيع التواصل، وهم لا يضعون الأسعار على الصفحة وحينما أرسلنا لهم "هي الأسعار سر حربي؟" جاء الرد منهم بقائمة الأسعار فيا ليته كان سرا لأن العلم به أسوأ ...


في النهاية بعد أن مررنا بك على جميع المحلات وعرفت الأسعار لا يسعنا إلا أن نقول لك "كل عام وأنت بخير" وشاهد هذا الفيديو للشيف نجلاء الشرشابي لصناعة حلاوة المولد وهو حسب اسم البرنامج "على أد الإيد":
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