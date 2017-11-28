الذرة والقمح والماشية أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسن









شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا كبيرًا بحركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1930 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 613 شاحنة، من بينها شاحنة تحمل 1290 رأس ماشية، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والخشب وغيرها من السلع.





وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة. وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الثلاثاء، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





وأضاف أنه يجري تفريغ السفينة "رونالدو" المحملة بــ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "وادي سفاجا" محملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، كما يجري تفريغ السفينة "أكواتا" المحملة بــ39 ألف طن ذرة قادمة من فرنسا، والسفينة "جراند بايونير" المحملة بـ55 ألف طن ذرة قادمة من أمريكا.





وأشار الغندور إلى أنه يجري تفريغ السفينة "ليلان" المحمّلة بــ24 ألف طن خشب قادمة من سنغافورة.





وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 126 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 33 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء.





ولفت إلى أنه خرجت من الميناء 50 شاحنة قمح محملة بــ1500 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى مليون ومائة وأربعة وأربعين طنًّا، منها 273 ألف طن قمح.





من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.













ميناء سفاجا

على صعيد متصل صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 320 راكبًا و140 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و10 سيارات، بينما غادر السفينتان عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 198 راكبًا و118 شاحنة بضائع و16 سيارة.





كما شهد الميناء أمس استقبال السفينة Youzersif وعلى متنها 1290 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، فضلًا عن ثلاث سفن أخرى هى عمان والرياض وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 342 راكبًا و133 شاحنة بضائع و8 شاحنات عفش ركاب و17 سيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 311 راكبًا و122 شاحنة و13 سيارة.













ميناء الغردقة

من جهة أخرى شهد ميناء الغردقة مغادرة السفينة السياحية CLIO، وعلى متنها 73 سائحًا من جنسيات مختلفة و58 فرد طاقم متجهة إلى ميناء السخنة.













ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع وصول وسفر 628 راكبًا بميناء نويبع وتداول 85 شاحنة، حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 357 راكبًا وبرادان و35 تريللا وسيارتان.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 203 ركاب و14 برادًا و5 تريللات، بينما غادرت السفينتان سينا وايلة، وعلى متنهما 68 راكبًا و19 برادًا و10 تريللات و3 سيارات.













ميناء دمياط

وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأوضح أنه غادر الميناء في الثالثة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2460، وفي السابعة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2435 بـحمولة إجمالية 2658 طن قمح، في حين غادر 174 سيارة بحمولة 9021 طن قمح.





وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158928 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 14737 طنًّا.



