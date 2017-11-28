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سيـــاســة
اتهام محمود القطري بنشر أخبار كاذبة عبر الجزيرة الشرق
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 08:34 م
محمود القطري
أخر الأخبار
محمود القطري
إيمان عوف
قال طارق العوضي، المحامي، إن التحقيق انتهى مع العميد محمود قطري، وأن نيابة دمنهور الكلية لم تصدر قرارا إلى الآن في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مداخلات مع قنوات الجزيرة والوطن والشرق.
وكان القطري يحادث قنوات بثها خارج مصر، وتعتبر النيابة من شأن ذلك إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.
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