اتهام محمود القطري بنشر أخبار كاذبة عبر الجزيرة الشرق

محمود القطري

إيمان عوف



قال طارق العوضي، المحامي، إن التحقيق انتهى مع العميد محمود قطري، وأن نيابة دمنهور الكلية لم تصدر قرارا إلى الآن في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مداخلات مع قنوات الجزيرة والوطن والشرق.



وكان القطري يحادث قنوات بثها خارج مصر، وتعتبر النيابة من شأن ذلك إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.