تأجيل محاكمة 22 من عمال الترسانة البحرية

إيمان عوف

وكانت المحكمة العسكرية قد قررت تأجيل محاكمة عمال الترسانة البحرية الذين يواجهون اتهامات بتعطيل العمل، واقتحام منشأة عسكرية منذ شهر يوليو 2016، وتم فصلهم عن عملهم، وإجبارهم على الاستقالة، لمجرد تنظيم وقفة احتجاجية في مايو من العام الماضي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.