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سيـــاســة
تأجيل محاكمة 22 من عمال الترسانة البحرية
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 08:32 م
المحكمة العسكرية
أخر الأخبار
محكمة عسكرية
إيمان عوف
قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل محاكمة 26 عاملًا من عمال الترسانة البحرية ليوم 12 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة العسكرية قد قررت تأجيل محاكمة عمال الترسانة البحرية الذين يواجهون اتهامات بتعطيل العمل، واقتحام منشأة عسكرية منذ شهر يوليو 2016، وتم فصلهم عن عملهم، وإجبارهم على الاستقالة، لمجرد تنظيم وقفة احتجاجية في مايو من العام الماضي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وعلى مدى 22 جلسة يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية، دون أسباب حقيقية، مما يشكل ضغوطًا نفسية ومالية على العمال وذويهم.
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