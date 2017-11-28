25 معلومة عن دلوعة الشاشة

علي راشد









رحلت، منذ قليل، الفنانة الكبيرة شادية، وترصد "بوابة المال" أبرز 25 معلومة عن مسيرتها الفنية:

1. ولدت في 8 فبراير 1931 بالحلمية بالقاهرة.





2. تعود أصولها إلى محافظة الشرقية وهي ابنة المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر.





3. اسمها الحقيقي "فاطمة".





4. حلمي رفلة هو من أطلق عليها اسم "شادية" وتبنّاها فنيًّا في بداية مسيرتها.





5. بدايتها الفنية كانت من خلال مسابقة لشركة اتحاد الفنانين لاختيار عدد من الوجوه الجديدة.





6. كانت بدايتها الفنية مع فيلم "أزهار وأشواك" عام 1947 وكان دورًا ثانويًّا.





7. كانت بداية بطولاتها في فيلم "العقل في أجازة" مع الفنان محمد فوزي.





8. أطلق النقاد عليها لقب "دلوعة الشاشة" لتقديمها أعمالًا خفيفة الظل.





9. كان آخر أفلامها "لا تسألني من أنا" عام 1986، واعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف الثمانينيات.





10. تزوجت ثلاث مرات من المهندس عزيز فتحي، ثم الفنان عماد حمدي لمدة 3 سنوات، ثم الفنان صلاح ذو الفقار الذي انفصلت عنه عام 1969.





11. ساعدها والدها منذ أن كان عمرها 8 سنوات واكتشف موهبتها بتعليمها الموسيقى وتنمية موهبتها في الغناء.





12. لحن لها كبار الملحنين، من بينهم منير مراد بأغان كثيرة، من أبرزها "إن راح منك يا عين"، وكمال الطويل أيضًا الذي شارك معها في الكثير من الأغاني، من بينها "وحياة عنيك وفداها عنيا".





13. تعتبر هي والفنان كمال الشناوي من أشهر ثنائيات السينما وقدمت معه 25 فيلمًا.





14. قدمت في عام 1952 وحده 13 فيلمًا.





15. تزوجت من الفنان عماد حمدي أثناء تصوير فيلم "أقوى من الحب" عام 1953.





16. فيلم "اللص والكلاب" لم يكن نقلة فقط على مستوى الأداء الذي تحوَّل من الخفة للأعمال الجادة أو الروائية أو الخالية من الغناء، بل شاركت في إنتاجه أيضًا.





17. قدمت مسرحيتها الوحيدة "ريا وسكينة" عام 1985 وهي من أشهر المسرحيات المصرية وحققت نجاحًا كبيرًا.





18. قدمت 117 فيلمًا، و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية، وأكثر من 1500 أغنية.





19. كان حبها الأول لضابط يقال إنه شرط عليها الاعتزال من الفن، ووافقت وقبل قرانهما استشهد في حرب 1948.





20. قدمت في فترة الستينيات أربع روايات لنجيب محفوظ الذي تعشق رواياته كما أكدت في حوار لها وهي "زقاق المدق"، "اللص والكلاب"، "الطريق"، و"ميرامار".





21. بعد نجاح مسرحية "ريا وسكينة" والإجهاد الذي سببته لها اكتشفت ببعض الفحوصات الطبية إصابتها بالسرطان، وعولجت منه في أمريكا وعادت لتصور آخر أفلامها ثم توجهت للحج، ومن بعدها قررت الاعتزال في عام 1986.





22. لديها أخوان محمد وطاهر وأختان عفاف وفاطمة، وكانت هي أصغر إخوانها.





23. شاركت شادية بصوتها فقط فى فيلم "المتشردة" من خلال دور الفنانة حكمت فهمي التي اكتفت بتحريك شفتيها فقط عام 1947.





24. قصة حب ظهرت بينها وبين الفنان فريد الأطرش أثناء تصوير فيلم "ودعت حبك" لكن لم يتزوجا وذلك عام 1956.



