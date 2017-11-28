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اقتصاد وأسواق
وزير المالية : غدًا اليوم الأخير للشيك الورقي
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 07:27 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي ، وزير المالية
مها أبو ودن
أعلن وزير المالية عمرو الجارحى، أن غدًا الأربعاء سيكون اليوم الأخير لإصدار الشيكات الورقية، وبعد غد سيتم التعامل بشكل إلكترونى على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
وقال الوزير،
على هامش مؤتمر صحفى للإعلان عن إلغاء الشيكات الورقية،
إن العمل خلال الفترة الماضية جرى على إغلاق حوالى 61 ألف حساب خارج حساب الخزانة الموحد، ولن يتم التعامل عليها.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من ميكنة نحو 1650 وحدة حسابية تابعة للجهات الحكومية، وكان هذا نتيجة جهود كبيرة من نحو 12 ألف موظف بالوزارة عملوا بجِد طوال 15 شهرًا.
وأكد أن مشروع ميكنة الخزانة العامة يمتد تاريخيًّا إلى العام المالى 2009/ 2010، لكنه توقّف على إثر الأحداث السياسية والظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد.
وذكر الجارحي أن المشروع شمل تدريب العاملين بقطاع الرقابة على الحسابات الحكومية، وتم ضخ نحو 15 ألف جهاز حاسب آلى، حتى يصل إلى مرحلة توقف الشيكات الورقية، والربط مع حساب الخزانة الموحد، مشيرًا إلى أنه لن تتمكن أى جهة حكومية بدءًا من بعد غد من الصرف عبر الطرق الورقية.
وأضاف الوزير أن جملة الوحدات الحسابية التى تمّت ميكنتها حتى الآن تمثل أكثر من 40% من الوحدات على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع إتمام الميكنة بالكامل فى نهاية مارس المقبل، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الوحدات مثل أكبر الوحدات الحسابية صرفًا من الموازنة.
وكشف الجارحي أنه تمّت ميكنة نحو 89% من جملة الموازنة، ولم يتبق إلا 11% فقط؛ لأن الوحدات الحسابية التى تم ميكنتها هى أكبر الوحدات صرفًا.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن غدًا يوم فارق فى تاريخ مصر بانتهاء عصر الشيك الورقى، بعد عشرات السنين من استخدامه.
وأكد أن عملية إغلاق الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة الموحد بدأت نوفمبر الماضى، مشيرًا إلى أن عملية التحول للنظام الإلكترونى لم تكن سهلة على الإطلاق لكنها استغرقت وقتًا وجهدًا.
وأشار معيط إلى أن التحول للنظام الإلكترونى سينقل مصر نقلة كبيرة، فمتابعة المنصرف والوارد ستكون لحظية، وسيتوقف الهدر.
وأوضح أن المشروع تم بالتعاون مع شركة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، التى بذلت مجهودًا كبيرًا فى التدريب والميكنة.
وزارة المالية
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