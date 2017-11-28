وغابت معبودة الجماهير

علي راشد

رحلت، منذ قليل، الفنانة الكبيرة شادية عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد رحلة ومسيرة عطاء فني زاخرة، لتترك للسينما المصرية 117 فيلمًا سينمائيًّا، و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتخلل هذه الأعمال ما يقرب من 1500 أغنية.

وُلدت شادية في 8 فبراير 1931 بالقاهرة، وكان والدها المهندس الزراعي أحمد شاكر، واسمها الحقيقي "فاطمة"، بينما أطلق عليها حلمي رفلة اسم شادية بعد تبنّيه موهبتها كما لقبها النقاد بـ"دلوعة الشاشة"؛ لتقديمها الأعمال التي اتسمت بخفة الظل والدلع، كما اشتهرت بـ"معبودة الجماهير"؛ نسبة إلى أحد أشهر أفلامها، لكنها لم تقتصر على هذا اللون الفني، وقدمت العديد من الأعمال الجادة المتنوعة، من بينها "شيء من الخوف"، و"بائعة الخبز"، و"نحن لا نزرع الشوك"، وكان آخر أعمالها "لا تسألني من أنا".