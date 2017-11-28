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ثقافة وفنون
علا غانم تنتصر على تامر مرسي بحكم قضائي
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 06:59 م
الفنانة علا غانم 88
أخر الأخبار
الفنانة علا غانم 88
أحمد حمدي
قضت محكمة أكتوبر بإلزام المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني، بتسديد كامل مستحقات الفنانة علا غانم عن دورها في مسلسل "أبو البنات"، الذي تم عرضه في رمضان 2016، وبلغت قيمة المستحقات 350 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة قرارها النهائي، في القضية رقم 2386 مدني أكتوبر، بإلزام المنتج بدفع كامل مستحقات الفنانة.
وبدأت الأزمة عندما حرّرت علا غانم محضرًا يحمل رقم 2379 لسنة 2016 إدارى قسم ثالث أكتوبر، واتهمت فيه المنتج تامر مرسي بالنصب عليها في مستحقاتها عن مسلسل "أبو البنات".
وجاء في المحضر أن تامر مرسي كان من المفترض أن يقوم بسداد مستحقات علا غانم في غضون 4 أشهر من تاريخ عرض مسلسل "أبو البنات"، لكنه لم يفعل.
جدير بالذكر أن مسلسل "أبو البنات" من بطولة مصطفى شعبان وصلاح عبد الله وعبد الرحمن أبو زهرة وهشام إسماعيل وإدوارد وعماد زيادة، والراقصة الأرمينية صافينار، والمغربية سميرة مقرون، من إنتاج تامر مرسى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، ومدير تصوير وإخراج رءوف عبد العزيز.
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