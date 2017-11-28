علا غانم تنتصر على تامر مرسي بحكم قضائي

أحمد حمدي









قضت محكمة أكتوبر بإلزام المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني، بتسديد كامل مستحقات الفنانة علا غانم عن دورها في مسلسل "أبو البنات"، الذي تم عرضه في رمضان 2016، وبلغت قيمة المستحقات 350 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة قرارها النهائي، في القضية رقم 2386 مدني أكتوبر، بإلزام المنتج بدفع كامل مستحقات الفنانة.





وبدأت الأزمة عندما حرّرت علا غانم محضرًا يحمل رقم 2379 لسنة 2016 إدارى قسم ثالث أكتوبر، واتهمت فيه المنتج تامر مرسي بالنصب عليها في مستحقاتها عن مسلسل "أبو البنات".





وجاء في المحضر أن تامر مرسي كان من المفترض أن يقوم بسداد مستحقات علا غانم في غضون 4 أشهر من تاريخ عرض مسلسل "أبو البنات"، لكنه لم يفعل.



