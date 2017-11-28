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بيع ساعة يد نادرة بنحو 3 ملايين دولار
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 05:47 م
ساعات يد
أخر الأخبار
ساعات يد
خالد بدر الدين
باعت دار كريستى الأمريكية للمزادات ساعة يد نادرة من إنتاج شركة باتيك فيليب العالمية فى مدينة هونج كونج اليوم الثلاثاء بحوالى 22.3 مليون دولار هونج كونجى ( 2.9 مليون دولار أمريكى) لتسجل أغلى ساعة يد فى تاريخ مبيعات الساعات فى قارة آسيا.
وذكرت وكالة بلومبرج إن هذه الساعة التى تعرف باللغة الفرنسية باسم جيلوش ( الضفيرة) مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط وعليها زخرفة بالمينا الزرقاء ومحركها يعمل يدويا ويرجع تاريخها إلى عام 1953.
ويقول توماس بيراتزى رئيس قسم الساعات بشركة باتيك فيليب فرع آسيا إن عقد مزادات التحف الفنية و المنتجات الفاخرة بدأت منذ عامين فى هونج كونج مع تزايد عدد هواة جمع هذه التحف والمنتجات فى دول آسيا ولاسيما من مليارديرات الصين وهونج كونج .
وتشهد مبيعات ساعات اليد النادرة و التى كان يملكها المشاهير سوقا رائجة فى أنحاء العالم لدرجة أن شركة باتيك باعت الشهر الماضى فى صالة مزادات كريستى بنيويورك ساعة يد روليكس كانت ملكا للمثل الأمريكى بول نيومان بحوالى 17.8 مليون دولار بينما فشلت صالة مزادات سوثبى البريطانية فى بيع ساعة راج بينك بمبلغ 30 مليون دولار فى بداية الشهر الجارى فى جنيف .
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