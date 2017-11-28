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ثقافة وفنون
عقد شراكة بين مكتبة الإسكندرية ومشروع تحدي القراءة العربي
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 05:29 م
عقد شراكة بين مكتبة الإسكندرية ومشروع تحدي القراءة العربي
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عقد شراكة بين مكتبة الإسكندرية ومشروع تحدي القراءة العربي
مها يونس
احتفلت مكتبة الإسكندرية بتوقيع عقد الشراكة مع مشروع "تحدي القراءة العربي"، وهو أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.
في هذا الصدد قال الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، إن العلاقة بين الإمارات ومصر خطوة أولى في شراكات جديدة، شاكرًا المعلمين الموجودين؛ لدورهم المهم في بناء الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن هناك أفرادًا أسهموا بإصرارهم في استمرارية المشروع، أبرزهم نجلاء الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي.
من جانبها قالت نجلاء الشامسي إن الاحتفالية بداية مرحلة جديدة تستهدف تطوير خطة مشتركة تجمع مكونات المجتمع من مكون ثقافي وتربوي وإعلامي، إلى جانب المباركة السياسية، وصولًا لهدف المشروع من خلال رفع مستوى القراءة الذي تعتبره هدفًا قوميًّا مصريًّا عربيًّا.
وذكرت أن المشروع يعمل على جعل الشباب يعتاد على إعطاء القراءة وقتًا أكثر، مضيفة أنه تم اختيار مدينة الإسكندرية خاصة؛ لما فيها من موروث حضاري عريق ومكتبات المعابد الفرعونية التي تعتبر أولى مكتبات المعارف.
وواصلت: "كما نرغب في العمل على تقديم الإسكندرية كلوحة ملهمة أمام كل قارئ لمخزونها الثقافي والحضاري، فإننا أمام منعطف مهم يجعل المشهد الثقافي لمشروع تحدي القراءة أكثر وضوحًا في المستقبل عندما ينشأ هذا الجيل ويستطيع أن يتنافس مع أقرانه على مستوى العالم".
وتابعت: "وتم اختيار مصر لأن جيلًا كاملًا من الإمارات قد تعلَّم على يد معلمين من هذا البلد، فذلك هو الجميل حين يردّ والعرفان حين لا ينسى، فهو يعتبر القليل من الكثير الذي أعطته مصر".
وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مشروع "تحدي القراءة العربي" جاء فيه أن هذا المشروع ضم طلابًا من جميع مدن وقرى الوطن العربي، كما أن هناك 11 دولة أجنبية انضمت لسباق التحدي، وتم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة الإسكندرية.
وعلى صعيد آخر ألقت مروة الغرباوي، مدير إدارة المكتبات المتخصصة، الضوء على دور مكتبة الطفل والنشء في مشروع تحدي القراءة العربي، والذي يتمثل في إتاحة الكتب للمدارس المشتركة في المشروع، واستقبال المدارس ومساعدة الطلاب بإقامة رحلات بجداول معينة، والتواصل الخارجي لزيارة المدارس غير القادرة على الوصول للمكتبة عن طريق حافلة المكتبة المتنقلة، وتوفير الاستعارة الخارجية للكتب المختارة.
مكتبة الاسكندرية
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