4 روبوتات وطائرتين .. اختراعات طلابية جديدة بمصر

روبوتات

جهاد سالم



صمم 3 فرق من طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، طائرتين إحداهما لنقل الركاب والأخرى لنقل البضائع و 4 نماذج ليربوبت، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي، والتى تتيح دعما ماديا يصل إلى 75 ألف جنيه للطلاب ، وذلك فى إطار مخططات لتعميق الصناعات المحلية.



وتضمن المشروع الأول تنفيذ طائرة لنقل الركاب بتكلفة اقتصادية إستنادا إلى تخفيف وزن الطائرة بما يتح لها نقل عدد ركاب أكثر وخمولة أكثر واستهلاكا أقل للوقود.



وقال مروان أمين أحد فريق رجاس القائم رجاسوس، القائم على العمل إن الطائرة حصدت المركز التاسع فى مسابقة عالمية نظتمها جمعية مهندسي الولايات المتجدة الامريكية وترعاها شركتي "بوين" و"لوك هيد مارتن " للطائرات.



وأوضح مروان أن الطائرة تعمل بنظام التحكم عن بعد وتتسع لـ 40 راكب بجانب حقائبهم.



ولفت إلى أن الفريق أجري عدة أبحاث على عائد صناعة الطائرات، والتى تصل فى أمريكا لنحو 200 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن تدشين تلك الصناعة فى مصر سيكون لها مردودا اقتصاديا قويا.



وطور فريق ليسنز طائرة لتقل المساعدات الانسانية للاماكن النائية معتمدة على تقنية التحكم عن بعد ، لتوصيل نحو 20 كيلو جرام مساعدات، من على ارتفاع 30 متر فوق الارض.



أما فربق ريبون، فصمم 4 نماذج لـإنسان آلي "روبوت" يعمل بالطاقة الشمسية مصممين للعمل فى الإنقاذ ونقل البضائع، والمعدات، ومصانع تجميع السيارات، وكسح الإلغام.



ويستطيع الإنسان الآلي صعود تبة بارتفاع 70 متر ،والقفز من ارتفاع مترين وتتراوح تكلفتهم مابين 15 إلى 25 ألف جنيه.

