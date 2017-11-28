سياسيون يدعون لتأبين شعبي لشهداء مسجد الروضة

سلوى عثمان





دعا العشرات من السياسيين والشخصيات العامة اليوم الثلاثاء في بيان مشترك إلى تأبين شعبي لشهداء مجزرة مسجد الروضة





وأوضح البيان أن الاعتداء الإرهابي على مسجد الروضة أثناء صلاة الجمعة ٢٤ نوفمبر، يعد حلقة جديدة من سلسلة قتل المواطنين المصريين على هويتهم وانتماءاتهم، بداية من عمليات الاغتيال التي تعرض لها المواطنون المسيحيون في شمال سيناء والتي انتهت بتهجيرهم، ومرورًا بذبح الشيخ الصوفي سليمان أبو حرّاز، وتفجيرات الكنائس، واغتيال مسيحيي المنيا، وصولًا إلى اغتيال مصليّ مسجد الروضة في بئر العبد المنتمين لعشيرة الجرايرة والمعروف عنهم انتسابهم للطريقة الصوفية الجريرية الأحمدية، كل هذه العمليات يربطها خيط واحد هو القتل على الهوية وتصفية المواطنين بسبب اختياراتهم أو انتماءاتهم الدينية أو المذهبية .





وتضم قائمة الموقعين على البيان كل من : خالد على ، خالد البلشي ، خالد داوود ، أحمد فوزى ، تامر وجيه ، إكرام يوسف ، إسراء عبد الفتاح ، جميلة إسماعيل ، داوود عبد السيد ، راجية عمران ، زياد العليمي ، سالى تومي ، شريف الروبي، وآخرين.





ودعا الموقعون على البيان كل المصريين إلى المبادرة بتنظيم فاعليات تأبين شعبي للشهداء في أحيائهم .





وأعرب الموقعون على البيان عن استنكارهم وألمهم وغضبهم لما حدث في مسجد الروضة، ونجم عنه سقوط أكثر من ٣٠٠ شهيد من صفوف المصلين أكثر من نصفهم من الأطفال والشيوخ دفنوا بدمائهم في ثلاث مقابر جماعية بالإضافة لأكثر من ١٠٠ مصاب، ويشدد الموقعون على ضرورة أن يقف المجتمع وقواه الفاعلة بحسم في مواجهة كل عمليات القتل على الهوية، وفي مواجهة كل اعتداء على الأرواح أو الممتلكات أو الحقوق يتعرض له المواطنون بسبب انتماءاتهم أو اختياراتهم.





وأضاف البيان : "إذ نحمل الجماعات الإرهابية مسئولياتها المباشرة عن الحادث، وندعو لاشتراك كل المصريين في مواجهتها ومواجهة أفكارها، لا ننسى أن نحمل الدولة نصيبها من المسئولية سواء بسبب الاستراتيجية الخاطئة لمواجهة الإرهاب والتي تعتمد على استخدام العنف العشوائي، أو القوة الغاشمة كما أسماها رئيس الجمهورية، في عمليات عقاب وثأر جماعي دون رقابة أو حساب مجتمعي، وتستخدم محاربة الإرهاب كغطاء للقمع السياسي، في نفس الوقت الذي تضيق المجال أمام أي فكر نقدي أو تنويري وأمام ممارسة السياسة عبر التشريعات والممارسات المناهضة لحرية التفكير والتعبير عن الرأي"





وأشار البيان إلى أنه لن يمكن مواجهة الإرهاب إلا إذا أصبحت التربة الاجتماعية المصرية غير مواتية لأن يمد جذوره فيها، وهذا لن يتحقق إلا بضمان التنوع والاختلاف وفتح المجال أمام التعبير عن هذا التنوع والاختلاف، وبضمان الرقابة الشعبية على المؤسسات الأمنية التي تواجه الإرهاب لمحاسبة المقصرين ومن ينحرفون بها عن هدف حماية المواطنين ، وإلا إذا أصبحت المعركة معركة المجتمع المصري وليس فقط معركة المؤسسات الأمنية".

