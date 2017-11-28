الرسوم الجمركية على السيارات



أحمد عوض



تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 37%، خلال الشهور العشرة اﻷولى من العام الحالي، لتسجل إجمالي المبيعات «الملاكي- أتوبيسات- شاحنات» 108.7 ألف وحدة، مقابل 173.5 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وهوت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 36% لتصل إلى 79 ألف سيارة مقابل 124.2 ألف؛ إذ انخفضت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا بنسبة 27.8%، لتصل إلى 38 ألفا و113 وحدة، مقارنة بـ 52 ألفا و762 سيارة، كما هبطت المستوردة بنسبة42.8% مسجلة بيع 40.8 ألف مقابل 71.4 ألف.



وبحسب "أميك"؛ فإن مبيعات سيارات الركوب فئة 1000 سي سي نمت خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 35% مسجلة بيع 27 سيارة مقابل 20، فيما انخفضت مبيعات سيارات الركوب - فئة 1300 سي سي بنسبة 47% لتصل إلى 1.7 ألف مقارنة بـ3.3 ألف، كما تراجعت مبيعات السيارات فئة 1500 سي سي بنسبة 27% لتسجل 4.8 ألف مقابل 6.6 ألف.



وصعدت مبيعات سيارات الركوب فئة 1600 سي سي بنسبة 140%، بعد تمكنها من بيع 12 سيارة مقابل 5 وحدات، وارتفعت مبيعات السيارات فئة الـ2000 سي سي بنسبة 33% مسجلة بيع 4 سيارات مقابل 3.



فى المقابل، تراجعت مبيعات السيارات الرياضية المتعدة اﻷستخدمات suv - فئة 2000 سي سي- فأقل - بنسبة 26% لتصل إلى 2.3 ألف وحدة مقابل 3.1 ألف، وتراجعت مبيعات السيارات فئة الـ SUV - الاكبر من 2000 سي سي بنسبة 34% مسجلة 302 سيارة مقابل 461.



وسجلت مبيعات اﻷتوبيسات تراجعًا بنسبة 42%، لتسجل بيع 10 آلاف و814 أتوبيسًا مقارنة بـ 18 ألفًا و 740 وحدة، لتهوى مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 53.9% بواقع 5.2 أتوبيس مقابل 11.4 ألف، كما انخفضت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة 24.2% لتصل إلى 5.5 وحدة مقارنة بـ 7.3 ألف.



وسجلت مبيعات اﻷتوبيسات فئة Transport Micro Micro خلال أكتوبر الماضي نحو 295 وحدة مقابل 75، وصعدت مبيعات ميكروباصات النقل إلى 583 وحدة مقارنة بـ 356، كما ارتفعت مبيعات أتوبيسات فئة Transport Mini إلى 84 أتوبيس مقابل 55.



فيما تراجعت مبيعات اﻷتوبيسات فئة Transport Mini إلى 25 أتوبيسات مقابل 146، كما هوت مبيعات فئة Transport Maxi إلى 7 وحدات مقابل 8، بينما لم تتمكن فئة Transport Maxi-City من اﻷتوبيسات من بيع أى وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 30 أتوبيس.



وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 38% مسجلة بيع 18 ألف و924 وحدة مقابل 30 ألف و654؛ وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا هبوطًا بنسبة 30.7% مسجلة بيع 17 ألف مقابل 24.5 ألف، فيما هوت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 68.5% لتصل إلى 1.9 ألف مقارنة بـ 6.1 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشاحنات فئة Mini Pickup /Van خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 22.8% مسجلة بيع 70 وحدة مقابل 57، فيما تراجعت مبيعات البيك - آب بنسبة 30% لتصل 1.3 ألف سيارة مقابل 1.9 ألف.



اما مبيعات الشاحنات فئة Light Trucks فهبطت بنسبة 84.5% بواقع 15 وحدة مقارنة بـ 97، كما انخفضت مبيعات فئة Light Medium Trucks بنسبة 47% مسجلة بيع 409 وحدة مقابل 773، بينما صعدت مبيعات الشاحنات فئة Medium Trucks بنسبة 300% لتصل إلى 12 وحدة مقابل 3 شاحنات، وانخفضت مبيعات فئة Heavy Trucks بنسبة 55.4% بواقع 75 شاحنة مقارنة بـ 168.