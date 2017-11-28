غرامة على العامة لاستصلاح الأراضى لعدم عقد الجمعية العمومية

نزع ملكية الأراضى



رجب عزالدين



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، فرض التزام مالي 5000 جنيه على شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وذلك لعدم الالتزام بعقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.



ومنحت اللجنة الشركة 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة، لسداد قيمة الالتزام المالى.



وخالفت الشركة أحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية في 30/06/2017.