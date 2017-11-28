مجلس الوزراء يتابع تطوير منطقة الأهرامات

مجلس الوزراء

المال – خاص:



عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة الأهرامات، وذلك بحضور وزير الآثار، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتم استعراض الموقف الخاص بمخطط تطوير ورفع كفاءة منطقة الأهرامات باعتبار أن المشروع يأتى فى إطار رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ما نمتلكه من كنوز أثرية تعبر عن عراقة واصالة الحضارة المصرية، كما يأتى المشروع متواكباً مع اقامة المتحف المصرى الكبير الذى يحوى العديد من القطع الاثرية، ويعتبر مركزاً ثقافياً حضارياً عالمياً متكاملاً، يتيح التعرف على الحضارة والتراث المصري.



كما تناول الاجتماع، مختلف جوانب مشروع تطوير منطقة الاهرامات، والذى يتضمن اعادة تخطيط المنطقة بشكل حضارى، وتطوير شبكة الطرق المؤدية لها تجنب حدوث أى تكدس مرورى، وكذا اقامة عدد من المنشآت السياحية والفندقية والتجارية، بحيث تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرى تلك المناطق الى جانب زيادة حركة السياحة الوافدة إليها.