انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصرى الكورى.. الثلاثاء المقبل

انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصرى الكورى

المال - خاص



أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، عن انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصري الكوري بالقاهرة، الثلاثاء المقبل.



وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن الدورة العاشرة للمجلس ستعقد بحضور وفد من اتحاد الصناعات الكورية، يضم مجموعة من كبرى الشركات الكورية.



وأضاف أن الوفد الكوري يضم كبرى الشركات التي تهدف إلى إقامة استثمارات مشتركة ونقل التكنولوجيا الكورية لمصر، على رأسها شركات "جي إس للإنشاءات" و"هيونداي للاستيراد والتصدير" و"هيونداي للسكك الحديدية" و"إل جي" و"كيبكو" وهي الشركة القومية للكهرباء والطاقة وغيرها.



وتابع أن قطاعات الوفد تشمل قطاع الكهرباء والطاقة والصناعات الهندسية والتشييد والبناء والصناعات الكيماوية والشحن والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف المحمولة والتجارة والاستثمار والاستشارات القانونية، إضافة إلى أنظمة السكك الحديدية والآلات والمعدات.



وأكد أن جدول أعمال الملتقى يتضمن جلستين إحداهما عن ترويج الاستثمار بين مصر وكوريا ودور البنوك في دعم تلك الاستثمارات، والثانية عن البنية التحتية والتشييد والنقل واللوجستيات، بهدف عرض التطورات الاقتصادية ومناخ الأعمال في مصر والآثار المترتبة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه وقانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.



يذكر أن إجمالي عدد المشروعات الكورية في مصر تبلغ 171 مشروعًا، برأسمال 445.4 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والغزل والنسيج ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة.