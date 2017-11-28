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اقتصاد وأسواق
4.9 مليار جنيه إتاحات عاجلة من المالية لـ5 جهات
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 02:41 م
وزارة المالية
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وزارة المالية
مها أبوودن:
اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليارات و900 مليون جنيه عن شهر نوفمبر2017 لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر نوفمبر 2017، وتم إصدار ضمانات بمبلغ 78 مليون دولار لشراء 350 ألف طن قمح مستورد.
وتمت إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر نوفمبر 2017 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تمت إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسني لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر نوفمبر 2017، إضافة إلي إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين في مؤسسات الصحفية لتقدم برنامجاً لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية.
إضافة إلي إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بالشركة، وتضمنت الإتاحات مبلغ 123.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أكتوبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 17.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر أكتوبر 2017.
وشملت الإتاحات مبلغ 350 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان لسد احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة من البان صناعية، البان أمراض التمثيل الغذائي، أدوية مستوردة، أيودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والامهات، كما تم إتاحة 460 مليون جنيه (360 مليون لمواجهة أعباء القرض الياباني الخاص بالمتحف الكبير، 100مليون مساهمة من الخزانة العامة للمتحف المصري الكبير).
وتضمنت الاتاحات أيضا مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أكتوبر2017. بالإضافة الي اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر نوفمبر 2017 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
وزارة المالية
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