الداخلية: مصرع 11 إرهابيا والقبض على 6 يخططون لهجمات بسيناء

وزارة الداخلية 5569

المال ـ خاص:



تمكن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية؛ للتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، فضلاً عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجيستى لعناصر الرصد والتنفيذ.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن جهود البحث والمعلومات أسفرت عن تحديد مجموعة من تلك العناصر والأوكار التى يستخدمونها للاختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجيستى؛ تمهيداً لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء، وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا توجيه ضربة أمنية موسعة لهم وضبط عدد (6) منهم وهم كلٍ من (الحسن محمد حسن محمد موسى – الحسين عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق – الحسن عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالرحمن محمد موسى – حسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب).



وتم استهداف وكرين بمدينتى (الإسماعيلية – العاشر من رمضان) لتخزين الأجهزة والمعدات المُعدة للتهريب لشمال سيناء وعُثر بهما على ("238" جهاز لاسلكى ماركة موتورلا – عدد "227" شاحن – كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية) .. فضلاً عن مداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية والتى إتخذتها تلك العناصر وكراً تنظيمياً للإيواء والتدريب ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية .. وحال قيام القوات بمحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة قامت العناصر الإرهابية المتواجدة بداخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد (11) عنصرا (جار تحديدهم) والعثور على العديد من المضبوطات على نحو التالى:



عدد ( 3 بندقية آلى – 1 بندقيةF.N – 1 بندقية خرطوش – 1 طبنجة – 1 فرد خرطوش محلى الصنع – 4 عبوات بدائية الصنع – 2 عبوة صاج بداخلها مادة متفجرة ورمان بلى – 8 مفجر قنابل – 10 عبوات ماسورة معدة للإستخدام – 30 طبة إنفجارية – مجموعة من الفتيل بادىء الإشتعال – كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة – 10 أجهزة لاسلكى – مجموعة من الأجولة والأكياس بها مواد " بارود أسود – نترات – كبريت أصفر " ).



كما أسفرت الجهود عن تحديد شبكة من المهربين المتورطين فى توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستى للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء حيث أمكن ضبط عدد 3 منهم، وبتفتيش محل إقامتهم ومحل عمل أحدهم "فى الإطار القانونى" عثر على الآتى ( 71 جهاز لاسلكى ماركة موتورلا – 267شاحن – كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية – 16كرتونة بها قطع غيار دراجات بخارية معدة للتهريب لصالح المجموعات الإرهابية بشمال سيناء ) وجار استمرار العمل على كشف وتحديد مصادرها .