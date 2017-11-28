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بنـــوك
10 قروش حصيلة موجة صعود هادئة للدولار منذ الأسبوع الماضى
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 02:07 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة حامد
يخوض الدولار موجة صعود هادئة – منذ مطلع الأسبوع الماضى – نجح خلالها فى رفع اسعاره 10 قروش أمام الجنيه ليستقر عند مستويات 17.71 للشراء و 17.81 للبيع فى تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء مقارنة بـ 17.61 و 17.71 جنيها للشراء والبيع على التوالى يوم الأحد قبل الماضى
وارتفع متوسط سعر شراء الدولار ليصل إلى 17.66 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس مقابل 17.59 جنيهًا بداية موجة الصعود يوم 19 نوفمبر الجارى، وفقً بيانات البنك المركزى المصرى.
وتعرض 6 بنوك محلية هى ( المشرق – الإمارات دبى – المصرى الخليجى – مصر ايران – الأهلى الكويتى – الأهلى المتحد) شراء الدولار عند مستوى 17.7 جنيها للشراء و 17.8 للبيع ، بينما يقدم أبو ظبى الإسلامى أعلى سعر 17.71 للشراء و 17.81 للبيع.
يشار الى أن البنك المركزى المصرى أصدر – اليوم الثلاثاء – قرارا بإلغاء حدود سحب وإيداع الدولار لشركات استيراد السلع غير الأساسية والتى كانت مقررة بـ 10 الاف دولار يوميا و 50 الف شهريا للسحب و 30 الف دولار شهريا للايداع.
كما ألزم البنوك برفع حد الفائض فى مركز اى عملة أجنبية الى 10% بدلا من 1% من القاعدة الرأسمالية على ألا يتجاوز مركز فائض كل العملات ( محلية وأجنبية) الإجمالى 20% من القاعدة الرأسمالية
كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى 19.5 جنيه.
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