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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان: بدأنا التخطيط لمشروع هليو بارك
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 02:06 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها بدأت التخطيط لاستغلال أرض الشركة بالقاهرة الجديدة تمهيدا لمشروع (هليو بارك) بمساحة 1700 فدان تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تم التعاقد مع الشركة الاستشارية لإدارة المشروعات كمدير للمشروع وكذلك تم التعاقد مع كبرى المكاتب المتخصصة فى اعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع".
وتخطط الشركة لتصميم مشروعين كبيرين فى الحى الرابع بمدينة نيوهليوبوليس على مساحة 650 فدان وسيتم البدء فى دراسات جدوى هذين المشروعين خلال الفترة الراهنة وفقا للبيان
وقالت الشركة إنها ستطرح مدينة غرناطة السياحية للإيجار، فى مزايدة عامة بنظام المظاريف يوم الأحد 17 ديسمبر.
وأضافت إن تأجيره المدينة يأتى فى إطار خطة الشركة لاستغلال الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، سينما صيفى، مسرح، معارض مؤقتة).
وتبلغ مساحة المبانى بالمدينة المشار إليها 3792 متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مساحة الأرض 111 ألف متر مربع تقريبًا.
وفي فبراير الماضي الشركة عقد مع وزارة قطاع الأعمال العام لترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوك لها، يتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب.
وحققت الشركة أرباحًا بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
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