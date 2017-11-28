الأوروبى لإعادة الإعمار: سنضخ 200 مليون يورو بمصر

أحمد الدسوقى

كشفت ريم السعدى، مستشار مدير المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن حجم محفظته فى مصر، والتى تقدر بـ 1.3 مليار يورو.

وقالت السعدى، خلال كلمتها بندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الطريق إلى التنمية الاقتصادية"، التى تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، إن البنك الأوروبى يخطط لضخ 200 مليون يورو عبر البنوك فى مصر، قبل نهاية العام الحالى، لتصل إجمالى المحفظة إلى 1.5 مليار يورو.





ولفتت إلى أن البنك شارك فى 600 مشروع منذ عمل البنك فى مصر فى عام 2012 وحتى الآن، وتتعامل مع بنوك عديدة أبرزها البنك الأهلى المصرى.