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بنـــوك
البنك الأهلى يستبعد عودة السوق السوداء مع الغاء آخر قيود الدولار
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 01:29 م
صندوق البنك الأهلى
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صندوق البنك الأهلى
محمد سالم
استبعد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى يحى أبو الفتوح عودة السوق السوداء للدولار مجددا جراء قيام البنك المركزى بالغاء سقف سحب وإيداع العملات الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية.
وأصدر المركزى تعليمات للبنوك – اليوم الثلاثاء – بإلغاء حدود إيداع وسحب الدولار للشركات العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية والتى كانت مقدرة بنحو 10 الاف دولار يوميا و 50 الف شهريا للسحب و 30 الف للإيداع
قال أبو الفتوح فى تصريح لـ "المال" – تعقيبا على القرار – أن البنوك الكبرى تلبى كافة الطلبات يوميا لجميع السلع ولا يوجد طلب واحد يتم تأجيله " فلماذا سيلجأ هؤلاء الى السوق السوداء" ، مشيرا الى أن حجم التدبير لدى البنك منذ التعويم بلغ 18 مليار دولار ولا توجد أية طلبات قائمة فى الوقت الحالى.
أضاف : قد يحدث إقبال الى شراء الدولار من الصرافات التى تمتلك فوائض كبيرة الآن وهى قناة رسمية لتداول العملة بجانب البنوك ، أما اللجوء للسوق السوداء فلا أعتقد أنه سيحدث.
وأرجع نائب رئيس أكبر بنك حكومى فى مصر التحرك الطفيف للعملة خلال الأيام الماضية الى الإقتراب من نهاية السنة المالية وإقبال الشركات على تدبير الدولار اللازم لإقفال مراكزها وتكوين المخصصات لعملياتها المختلفة وتحويلات الأرباح ، مشيرا الى أن الأسعار تتفاعل أيضا مع الأحداث التى تمت فى العريش مؤخرا.
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