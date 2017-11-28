EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد مشروع طاهر 52
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 01:11 م
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم:
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طاهر 52" الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالمنطقة الشمالية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
تضمنت المرحلة دفع المفارز المدرعة لإقتحام الحد الأمامى للدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة ، وتطوير الهجوم للقضاء على الإحتياطيات المعادية والإستيلاء على خط حيوى فى العمق وتأمينه بالتعاون مع قوات الإبرار الجوى الصديق ، أستخدم خلالها نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة بالمشروع.
وناقش رئيس الأركان عدد من القادة والقوات المنفذة للتدريب فى إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ، وأثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية ، مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.
كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلين المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، وبدأت مراسم اللقاء بالوقوف دقيقة حداء على روح شهداء الوطن ضحايا الإرهاب الغادر.
وألقى اللواء أح على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها أن رجال المنطقة يملأهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى ، والتفانى فى تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين حدود مصر الشمالية وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصرى العظيم.
وأكد الفريق محمد فريد خلال اللقاء على الجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى تنفيذ كافة الأنشطة والمهام المسندة اليهم ، ومجابهة التحديات التى تستهدف أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، مشدداً على أن القوات المسلحة تخوض حرباً شرسة لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية ، وإجهاض كافة المخططات والمحاولات التى تهدف إلى النيل من أمن وإستقرار المجتمع، وحضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
القوات المسلحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا