استقرار أسعار الدواجن.. وطبق البيض بـ 37 جنيهًا

الدواجن

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية لتسجل 31 جنيهًا لكيلو البلدى، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و32 للبط، كما استقر طبق البيض عند 37 .



واستقرت أسعار اللحوم عند 150جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، وتراوح الكندوز بين 120 و130 جنيهًا، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.