صناديق الاستثمار تعاود الصعود

صناديق الاستثمار

أحمد على



تحركت صناديق الاستثمار بشكل صاعد خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك عقب تحركات هابطة خلال الأسابيع الماضية، فيما دعمت المكاسب الكبيرة للمؤشر الرئيسى للبورصة "EGX30" التوجه الإيجابى للصناديق.



وسيطر الارتفاع الجماعى على أداء الغالبية العظمى، من وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما واصلت فئة صناديق النقدية، والدخل الثابت الحفاظ على الارتفاع الجماعى المحقق منذ 4 أسابيع. وقد تحولت فئة الصناديق المتوازنة – والتى استطاعت «المال» الحصول على أسعارها - الهروب من الهبوط الذى وقعت فى شباكه لمدة أسبوعين متتاليين، فيما تحولت فئة الأسهم من تباين الأداء فى الأسبوع قبل الماضى، إلى الارتفاع الجماعى فى الأسبوع الماضى.



وحافظت وثائق صناديق فئة النقدية، على ارتفاعها الجماعى الذى حققته الأسبوع قبل الماضى، لكن انخفض معدل الصعود بين 0.24 – %0.32.



وبدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، صعد مؤشر «EGX30» خلال الأسبوع الماضى بنسبة %1.87 (ثانى أعلى وتيرة صعود أسبوعى خلال نوفمبر) مغلقا عند 14106.17 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقى عند 789.6 مليار جنيه، رابحاً 18.6 مليار جنيه، على أساس أسبوعى، مقابل 771.03 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.



وصعد مؤشر «EGX70» خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.25 عند 772.59 نقطة، ومؤشر «EGX100» بنسبة %3.13 عند 1786.11 نقطة.



واتجهت تعاملات المصريين للبيع، بصافى 1.2 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 961.6 مليون و245.7 مليون على التوالى.



«تكامل التجارى» يتصدر المتوازنة بنمو %1.7



نجحت الصناديق المفتوحة – المتوازنة، فى الصعود خلال الأسبوع الماضى بشكل جماعى، وتصدرها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة 1%.79 لتسجل وثيقته 155.9 جنيه، مقارنة بـ 153.25 فى الأسبوع قبل الماضى، وحل صندوق بنك مصر الأول فى المرتبة الثانية، بنسبة صعود %1.71 ليسجل قيمة 195.6 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 192.3 جنيه، فيما تواجد صندوق مصر الخير المتوازن فى المركز الثالث بنسبة صعود %1.18 لتسجل وثيقته 22.25 جنيه، مقارنة بـ 21.99 جنيه، وجاء صندوق البنك الأهلى فى المركز الرابع، وصعدت قيمة وثيقته بنسبة %1.08 مسجلًا 45.9 جنيه، مقارنة بـ 45.45 جنيه.



«تعمير» على قمة «الأسهم»



جاء صندوق بنك الإسكان والتعمير - تعمير كأكثر صناديق الأسهم صعودا، وارتفعت وثيقته بنسبة %2.93 بقيمة 212.6 جنيه، مقارنة بـ 206.6 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وحل فى المركز الثانى صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة صعود %2.92 لتسجل وثيقته 168.99جنيه، مقارنة بـ 164.2 فى الأسبوع قبل الماضى، وثالثًا : حل صندوق بنك المجموعة العربية المصرفية للتأمين بنسبة %2.81 بقيمة 202.4 جنيه للوثيقة، ورابعًا : جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بنسبة صعود %2.40 بقيمة 105.12 جنيه، وتلاه صندوق بنك مصر الثانى، بنسبة %2.31 بقيمة 117.29 للوثيقة.



«الإسكندرية النقدى» فى صدارة «النقدية» بنسبة %0.32



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى للأسبوع الثالث على التوالى، وجاء صندوق الإسكندرية النقدى فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية، بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.32 بقيمة 28.6 جنيه للوثيقة، وخلفه جاء صندوق مصر النقدى بنسبة صعود %0.30 مسجلا 33.01 جنيه للوثيقة. ومن بعده فى المركز الثالث، جاء بنسبة صعود %0.29 كل من صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بقيمة 20.51 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 254.24 جنيه، فيما حل فى المركز الرابع صندوق بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار» بقيمة 274.4 جنيه للوثيقة، بنسبة صعود %0.28 وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.32 مسجلة 185.6جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بـ %0.29 بقيمة 308.61 جنيه للوثيقة، فيما بلغت قيمة وثيقة صندوق «جذور» نحو 17.47 جنيه، بنسبة صعود %0.34.



«أمان» يتقدم «الإسلامية» بـ %1.86



تصدر صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان» صعود الصناديق الاسلامية خلال الاسبوع الماضى، بنسبة %1.86 مسجلًا 92.41 جنيه.



فيما حل صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الثانى بنسبة صعود %1.27 بقيمة 120.17 جنيه، بعده حل صندوق البنك الاهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة صعود قدرها %1.21 بقيمة 88.47 جنيه، ورابعًا جاء صندوق «سنابل» بنسبة ارتفاع قدرها %0.89 بقيمة 145.49 جنيه للوثيقة.



وعلى صعيد الصناديق الاسلامية المتوازنة، صعد صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ %0.75 بقيمة 176.88 جنيه، وارتفع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.83 المتوازنة بقيمة 96.39 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» ترتفع والعملة الأجنبية فى ثبات



عاودت صناديق تحديد الأصول الصعود من جديد، خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 933.15 جنيه، بنسبة صعود %2.917، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 617.46 جنيه، بنسبة تراجع %2.947.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتا نسبيا، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، 11.41191دولار بنسبة صعود %0.035، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو، على 10.96001يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬