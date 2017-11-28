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بنـــوك
المركزى يلغى حدود إيداع وسحب الدولار لإستيراد السلع غير الأساسية
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 12:00 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
محمد سالم
أصدر البنك المركزى ، اليوم الثلاثاء ، تعليمات بإلغاء الحدود القصوي للايداع والسحب الدولاري للشركات العاملة بمجال السلع غير الأساسية، المقررة بنحو 10 الاف دولار يومياً و50 ألف شهرياً للإيداع، و30 ألف دولار شهرياً للسحب .
كان صندوق النقد الدولى كشف فى وثائق المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح عن سعى البنك المركزى لألغاء تلك الحدود بحلول شهر ديسمبر.
وتعزز الخطوة السابقة من الثقة فى سوق الصرف المحلى كما أنها تختبر قدرة البنوك على تلبية طلبات هذه الفئة من الشركات
كان المركزي قد قام في وقت سابق بإلغاء سقف تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار، كما قام “المركزي” بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يأتي استمرارًا لتوجهات البنك المركزى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وضمان توفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية .
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