القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى برقية تهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه ، بمناسبـة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف لعام 1439 هـ ، وجاء فيها:



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى



رئيس الجمهورية - القائد الاعلى للقوات المسلحة



يسعدنى بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف أن أبعث الى سيادتكم بأسمى ايات التهانى بهذه المناسبه الكريمه داعيا الله ان يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدي وشعبه بكل الخير والبركات.



ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة الذكري المشرفة لميلاد خير البشر ونبى الامة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه ، يؤكدون ان مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنا عزيزا لكل المصريين واضعين امنها وسلامها وقدسية اراضيها فوق كل اعتبار ، مستعدين للبذل والفداء من اجل ان تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤليات العظيمة التى كلفها شعب مصر العظيم بها فى حمايه الوطن والدفاع عن سلامة اراضيه وأمن شعبها واستقراره.



والله اسأل ان يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم.

وكل عام وسيادتكم بخير،،،



كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذة المناسبة.



وبعث الفريق أول صدقى صبحى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ووزير الاوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية ،كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود وأبطال القوات المسلحة فى سيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والانتاج الحربى.



كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.