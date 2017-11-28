وزير الإسكان: 14٫5 مليار جنيه استثمارات مدينة 6 أكتوبر

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وضع خطط تنموية لتنمية مدينة 6 أكتوبرعلى 4 محاور، وهي: (المرافق – تطوير محاور الطرق والميادين الرئيسية والطرق الداخلية ببعض أحياء المدينة – الإسكان – تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية)، مشيراً إلى أن ما تم انجازه خلال العامين الماليين السابقيين بإجمالى استثمارات بلغت 14.58 مليار جنيه (العام المالى 2015 - 2016 بإجمالى مبلغ 4.7 مليار جنيه - العام المالى 2016 - 2017 بإجمالى مبلغ 7.8 مليار جنيه - الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 باجمالى مبلغ 2.08 مليار جنيه).



وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: يتعلق المحور الأول بالمرافق، ويتضمن 3 مجالات، الأول مجال مياه الشرب، حيث تم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 400 ألف م3/يوم، والمأخذ والروافع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، ضمن مشروع محطة التنقية الجديدة والمأخذ والروافع والخطوط الناقلة بطاقة 1.6 مليون م3/يوم، وتم افتتاحها رسمياً فى 6/2/2016 بتشريف السيد رئيس الجمهورية، ويجري حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بمحطة التنقية الجديدة بطاقة 400 ألف م3/يوم، وتم طرح المرحلة الثانية من الأعمال الكهروميكانيكية للمأخذ والروافع لتفى باحتياجات الإسكان الاجتماعى (عمارات - قطع أراضى سكنية)، وتوسعات المدينة، كما يجري تنفيذ شبكات مياه بطول 782.5 كم.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: المجال الثاني يتعلق بالصرف الصحى، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 ألف م 3 /يوم، لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحى بالمدينة الأم والمناطق الصناعية بالمدينة، ويجرى تنفيذ 5 محطات رفع وخطوط الطرد الخاصة بها، وهي (محطة رفع صرف صحى الخامس شرق بالتوسعات الشرقية بسعة اجمالية 60000 م 3 /يوم - محطة رفع صرف صحى رقم 2 بامتداد التوسعات الشمالية بسعة اجمالية 50000 م 3 /يوم - محطة رفع صرف صحى للاسكان الاجتماعى (16008) وحدات سكنية - محطة صرف الفردوس (البنا) توسعة أعمال كهروميكانيكية - محطة صرف صحى ( 3 ، 4 ) بمنطقة حدائق أكتوبر توسعة أعمال كهروميكانيكية)، بينما يتعلق المجال الثالث بمحطات وشبكات الرى، حيث يجرى تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة الثلاثية بطاقة 150 ألف م 3 /يوم، وشبكات رى بأقطار مختلفة (50 : 1200 مم) بطول 128 كم، ويجرى تنفيذ شبكات الرى لكافة مناطق حدائق أكتوبر وربطها بمنطقة المعالجة الجنوبية الثلاثية بطاقة 100 ألف م 3 /يوم، بمتوسط أقطار (100 مم : 300 مم) بطول 59 كم، وتم طرح شبكات الرى بمناطق غرب سوميد المجاورات من 1 : 12 بمتوسط أقطار (50 مم : 1200 مم) بطول 41 كم.



وأشار المهندس عصام بدوي إلى أن المحور الثاني يتعلق بتطوير محاور الطرق والميادين الرئيسية والطرق الداخلية ببعض أحياء المدينة، حيث تم تطوير محاور وميادين منطقة الحصرى، ويجري تنفيذ وصلة دهشور الشمالية (توسعة الطريق إلى 5 حارات مرورية فى كل اتجاه، وعمل بردورات وأرصفة وشبكة إنارة وتطوير الجزيرة الوسطى)، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ كوبري على ميدان العبور عند تقاطع المحور مع وصلة دهشور الشمالية، وتطوير محور وصلة دهشور الجنوبية (الطريق الأوسطى)، ويشمل التطوير أيضا توسعة المحور من طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بعرض 84 م تضم طريقين للنقل الخفيف والملاكي وطريقين للنقل الثقيل، وكباري مع كافة التقاطعات، وتطوير محور طريق الواحات، ويشمل التطوير إنشاء طريقين لتدعيم كل حارة بعرض 14 م، ونفقين عند تقطاع الطريق مع الطريق الدائرى و4 كبارى علوية و2 دوران علوى لسهولة الحركة المرورية واستيعاب الكثافة المرورية، وتطوير واستكمال تنفيذ الطريق الدائري الداخلى.

وأضاف: تم تنفيذ استكمال ازدواج محور النايل سات (الرابط بين طريقي الواحات والفيوم) من محطة المياه وحتى طريق الفيوم، ويشمل التطوير تجميل وتنسيق الموقع، والإنارة بالطاقة الشمسية، والتشجير، لتخفيف الضغط المروري على طريق الواحات، وتم استكمال ازدواج مدخل رقم 2 الفيوم لتخفيف الضغط على طريق الواحات بالإضافة إلى عمل أرصفة وتشجير، لخدمة مشروع المشاركة بمساحة 557 فداناً ماراً بجامعة زويل ونادى الزمالك ومناطق حدائق أكتوبر، وتجميل محور جمال عبد الناصر، ويشمل التجميل تنفيذ حدائق ومناطق خضراء ومسارات للدراجات وممشى وبرجولات ومقاعد، إضافة إلى تطوير عدد من الميادين الرئيسية (4 ميادين مؤدية إلى ميدان الحصرى - مدخل المتميز - ميدان رامو بالمتميز - ميدان ليلة القدر – ميدان النجدة - ميدان 30 يونية - ميدان ريحانة بحدائق أكتوبر).



وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن المحور الثالث يتعلق بالإسكان، حيث قام جهاز المدينة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخطيط أكثر من موقع لاستيعاب خطة الوزارة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ضمن المرحلة الأولي والثانية وبهما (96720 وحدة - 4030 عمارة)، بجانب 6960 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، و3024 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع، إضافة إلى 15024 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم ويجرى تنفيذه بمشروعات الإسكان المختلفة خلال الـ3 سنوات السابقة 121728 وحدة سكنية، وهو يعادل ضعف ما تم تنفيذه من إسكان لمحدودى الدخل منذ نشأة المدينة.



وأشار المهندس عصام بدوي إلى أن المحور الرابع يتعلق بتطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية، حيث تم رفع كفاءة وتطوير الأحياء السكنية من 1 : 5، والمناطق الصناعية من 3:1، ومنطقة غرب سوميد (مجاورتين 13 – 14)، وحارات الخدمة لمحور 26 يوليو، وتم تطوير وإنشاء ممشى سياحى ودراجات للمنطقة المحيطة بغرب سوميد، وتطوير منطقة السياحة والسينما بالمنطقة الشمالية، موضحاً أن هناك عددا من المشروعات تم طرحها وجارى البت، وتشمل: تطوير الأحياء السكنية من مجاورة 1 : مجاورة 12 منطقة غرب سوميد، ويشمل تطوير الطرق ورفع المخلفات والجزيرة الوسطى بالشوارع مع تنفيذ شبكة رى كاملة لهذه المنطقة، وتطوير الأحياء السكنية بالتوسعات الشرقية، والحيين (11 - 12)، ومحور الكفراوى، بالإضافة إلى أنه تم تخطيط وتصميم ويجرى طرح موقف اقليمى لربط المدينة بكافة المحافظات بالفاصل السكنى الصناعى، كما يجرى دراسة وتصميم حديقة على مساحة 40 فداناً بمنطقة غرب سوميد على محور 26 يوليو.