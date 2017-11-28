العصار ومكرم يناقشان مقترحات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل

العصار 5569

هاجر عمران:



اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلين عن وزارات الري والزراعة والبيئة وشركة الريف المصرى الجديد بمقر وزارة الإنتاج الحربي ، لمناقشة المحاور المخطط طرحها أثناء مؤتمر (مصر تستطيع - بأبناء النيل)، والمخطط عقده خلال عام 2018 .



أعرب العصار خلال بيان عن الوزارة منذ قليل عن تقديره للدور الذى تقوم به وزارة الهجرة من خلال المؤتمرات السابقة "مصر تستطيع" للإستفادة من خبراء وعلماء مصر بالخارج فى تنفيذ مشروعات من خلال الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بالدولة.



وأشاد بموضوعات المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذى يركز على عده محاور هامة ومنها الأستغلال الأمثل للمياه وإمكانية الإستفادة القصوى منها فى مشروعات ذات أبعاد أقتصادية وبيئية وتنموية بالدولة.



وأكد العصار أن وزارة الإنتاج الحربي لها العديد من الإسهامات فى مجالات متعددة من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى والبيئة ...وغيرها ، وتصنيع العديد من المنتجات التى تخدم هذه المجالات.



وأضاف أن الوزارة ترحب بإستضافة كافة العلماء المصريين من الداخل والخارج والذين لديهم أفكار قابله للتنفيذ لخدمة المشروعات القومية والمجتمع من خلال توظيف جميع إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية والبحثية.



ولفتت مكرم إلى أنه تم اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه احد اهم ملفات الأمن القومى وسر الحياة الذى يقوم عليه الوجود وتعتمد عليه التنمية، وأضافت ان المؤتمر سيشارك فيه وزارات الرى والزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربي وشركة الريف المصرى الجديد وغيرها من الوزارات والهيئات والمنظمات ذات الصلة.

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‎وأعربت مكرم عن حرص وزارة الهجرة على ربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم العلمية والأكاديمية، مشيرة إلى أن مؤتمر (مصر تستطيع 3) يأتى استثمارًا للنجاح الكبير الذى حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر فى الخارج (بعلمائها مصر تستطيع)، الذى عُقد بالغردقة فى شهر ديسمبر الماضى، بمشاركة نخبة من الخبراء، والثانى (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، الذى عُقد بالقاهرة فى يوليو الماضى، بمشاركة نماذج نسائية ناجحة بالخارج‪ .



وأثناء الإجتماع تم مناقشة أهم المحاور المقترحة لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل والتى شملت التحديات التى تواجه موارد مصر المائية وطرق ترشيد إستهلاك المياه والإستغلال الأمثل لها وتأثير التغيرات المناخية على موارد المياه فى مصر وتأهيل ورفع كفاءة شبكة الرى والصرف والمنشآت المائية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالأستغلال الأمثل للمياه وأستنباط طرق علمية وتكنولوجية حديثة لتدبير كميات المياه اللازمة للزراعة خاصة فى الأراضى الجديدة.



وفى نهاية الإجتماع اتفقت اللجنة على وضع كل جهة مشاركة فى المؤتمر لموضوعات محددة يتم إرسالها للعلماء قبل إنعقاد المؤتمر حتى يتم تحديد آليات التنفيذ لها بشكل جيد من قبل العلماء لتحقيق أقصى إستفادة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.