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بورصة وشركات
رئيس البورصة: 10 شركات مقيدة لا تمتلك مواقع إلكترونية
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 11:02 ص
محمد فريد
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محمد فريد
المال – خاص
أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، أنه جار التنسيق مع 10 شركات مقيدة بسوق الأوراق المالية، لإطلاق مواقع إلكترونية لها خلال الفترة المقبلة، لتحسين الشفافية والإفصاح.
أضاف فى تصريحات على هامش الندوة التى عقدتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة سبل تطوير سوق المال، وجذب الاستثمارات، أن البورصة تعمل على تعزيز تواصل الشركات المقيدة، مع شركات البحوث، وصناديق الاستثمار، لمساعدتها على التطوير.
أشار إلى أن 200 شركة حاليا تقوم بالإفصاح الإلكترونى، كما أن البورصة مستمرة فى تعزيز الجهود بهذا الصدد، بهدف إفصاح الشركات المقيدة عن ميزانياتها على الموقع الإلكترونى.
رفض فريد الإفصاح عن أى معلومات تتعلق بطروحات قطاع الأعمال العام فى البورصة، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من وزراء المالية، والاستثمار، والنقل، والبترول، لتحديد الشركات، والأصول المخطط لطرحها فى البورصة الفترة الماضية، كما أن اللجنة لا تشتمل على رئيس البورصة، تماشيا مع قواعد الحوكمة.
أكد أن اللجنة تحدد أى من الأصول أكثر جاهزية للطرح، من توافق الميزانيات مع قواعد القيد، إلى جانب وجود لجان المراجعة، وإدارة علاقات المستثمرين، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة أخبارا إيجابية عن طروحات جديدة لقطاع الأعمال العام.
أوضح فريد أن البورصة تقوم بالتواصل مع اللجنة لتقديم الرأى الفنى عند الاستعلام عن بنود معينة، تتعلق بقواعد القيد على سبيل المثال أو أى طلبات أخرى.
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