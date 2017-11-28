الأزمات تحاصر نشاط التوريدات البحرية

التوريدات البحرية

❏ رئيس الشعبة: حجم الأعمال يشرد العمال



مها يونس



يشهد نشاط التوريدات والأشغال البحرية بالموانئ، الكثير من العقبات التى تُهدد استمراره، بحسب مجموعة من العاملين فى المجال.



أكد البعض أن قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016، من أن أبرز المشكلات التى تواجههم، فضلًا عن قرار مصلحة الجمارك، بشأن عرض مواد تموين السفن على إدارة الحجر الصحى، قبل توريدها للمراكب الأجنبية الراسية بالموانئ المصرية.



تسببت قرارات العرض فى ضياع الوقت، ومغادرة السفن من الموانئ قبل التموين، بسبب طول مدة الإجراءات، التى باتت تهدد العمل لشعب التوريدات.



رصدت «المال» المشكلات التى تواجه النشاط، كان أبرزها فى الوقت الراهن، تداخل «التوكيلات الملاحية» بنشاط التوريدات البحرية، وحصولهم على تراخيص للعمل به، الأمر الذى اعتبره العاملين بالنشاط أزمة تهدد استمرار عملهم بالموانئ.



قال أحمد مندور، رئيس شركة بلو ستار للتوريدات البحرية، إن تأثير دخول التوكيلات الملاحية لنشاط التوريدات انعكس سلبًا على أدائهم، حين أن التوكيل الملاحى يشهد تطوراً تكنولوجياً، مقارنة بالعاملين القدامى بنشاط التوريدات، فأصبح التوكيل يأخذ المركب بشكل متكامل لحين مغادرتها دون الاحتياج لتوريدات خارجية.



لفت «مندور» إلى أن العاملين الجدد بنشاط التوريدات لدى الشركات المتخصصة فى تموين السفن، اتجهوا للعمل مع التوكيلات الملاحية التى أضافت نشاط التورايدات لمهامها، بعد الحصول على الترخيص الجديد، للعمل بذات النشاط، ما أدى إلى تقلص أعمال شركات تموين وتوريد السفن، لا سيما بعد أن سيطرت التوكيلات الملاحية على السفن الأجنبية القادمة لمصر، باعتباره توكيل ملاحى فى الأساس، ليضيف خدمة التوريد إلى الإصلاح والخدمات.



تابع: «لم تكن تلك الأزمة فقط التى تواجه العاملين بالشركات المُتخصصة فى التوريدات البحرية، ففرضت الميناء رسوم تحصيل لدخول سيارات التوريدات 28 جنيهًا، بعد أن كانت 5 جنيهات، ما زاد الأمر سوءاً فى حين دفع التعريفة بمجرد الخروج والدخول مجدداً، مؤكداً أن نشاط التوريدات يحتاج إلى الخروج مراراً لتلبية احتياج المراكب الراسية من توريدات مختلفة قبل مغادرتها، مطالباً غرفة الملاحة بإقرار تعريفة مُحددة».



لفت إلى أن سيارات الأجرة «التاكسي» داخل الميناء، التى كانت تساهم فى سرعة أداء العاملين بنشاط التوريدات، لم تتوافر بعد السادسة مساء، لتلبية احتياج العاملين بنشاط التوريدات، بديلاً لسيارتهم الخاصة، التى لم تتوافر لها إتمام تصريحات الدخول.



قال فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إن رؤساء التوكيلات الملاحية أصحاب فكرة فرض رسوم جديدة على التراخيص، قبل دخولهم للنشاط مباشرة، مؤكدًا أن الهدف احتكار النشاط، لأن إمكانات التوكيلات الملاحية أكبر بكثير مقارنة بالعاملين بنشاط التوريدات.



تابع: «أصبحت التوكيلات الملاحية تأخذ المراكب بكامل مشتملاتها، دون إعطاء فرصة لدخول العاملين بالنشاط للمراكب القادمة لموانئ، وأن التوكيلات الملاحية طالبت أن يكون هناك تراخيص للعمل بالتوريدات لكل الموانئ، بعد أن كان ترخيص التوريدات بميناء واحد فقط، لتسهيل عملها بالنشاط، الأمر الذى أثر سلبًا على عمل الشركات العاملة بالنشاط».



ذكر أن تراخيص التوكيلات الملاحية كانت صالحة للعمل فى جميع الموانئ، أما باق الأنشطة فتمنح تراخيصها لكل ميناء حسب رغبة طالب الترخيص، لكنها تطلب حاليا تراخيص لنشاط التوريدات فى كل الموانئ، لإمداد أعمالها.



قال إن حجم نشاط التوكيلات الملاحية بقطاع «التوريدات البحرية» بلغ أكثر من %90 تقريباً من حجم التوريدات البحرية بالموانئ، مُعتبراً أن ذلك يتسبب فى تصفية النشاط وتشريد العمال.



يشار إلى أن نشاط التوريدات البحرية يشمل إمداد السفينة بقطع الغيار، والبويات، والمواد الغذائية المختلفة، وأدوات النظافة، ومعدات السلامة، وكل ما يطلبه الوكيل الملاحى، أو الربان، وتحتاج إليه السفينة، عدا المياه، والوقود، والزيوت، أما الأشغال البحرية، تشمل أعمال نظافة العنابر، والدهان، والإصلاحات البسيطة للحاويات، وتقديم خدمة العائمات للسفينة، وطاقمها، وسحب النفايات والمخلفات، من السفن سواء السائلة، أو الجافة، على الوحدات المرخص لها بذلك، وصيانة المنشآت البحرية العائمة، والثابتة، وما يستجد من أعمال أخرى تحددها هيئات الموانئ.



أما الآن؛ أصبح الوكيل الملاحى يقوم بذلك، بجوار أعماله التى تتطلبها السفينة، والطاقم، نيابة عن المالك أو المشغل أثناء فترة تواجدها بالميناء، أو عبورها قناة السويس، بجانب دفع الرسوم والأجور، والتكلفة المستحقة للجهات السيادية، وباقى الجهات الأخرى، وتحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل، وغيرها من الخدمات.