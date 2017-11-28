بنك مصر يتخلى عن إنشاء شركة للتمويل العقارى

بنك مصر 1

محمد سالم



قرر بنك مصر التخلى عن تأسيس شركة متخصصة فى مجال التمويل العقارى، والتركيز على التوسع فى القطاع، عبر إدارته الداخلية التى تباشر توفير التمويلات للعملاء الراغبين فى شراء وحدات الإسكان وفق مبادرة البنك المركزى.



وكان رئيس البنك محمد الإتربى، قال فى تصريحات أول العام الحالى إن مصرفه بصدد تأسيس شركة للتمويل العقارى برأسمال 50 مليون جنيه للاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بالقطاع.



وذكر مسئول لدى البنك، فى تصريح لـ«المال»، أن التخلى عن تأسيس ذراع متخصصة فى القطاع يرجع لعدم اقتناع الإدارة التنفيذية بجدوى هذه الخطوة فى الوقت الحالى، وأنه من الأفضل تعزيز نشاط البنك الداخلى فى التمويل العقارى.



كانت سهر الدماطى، نائب رئيس البنك، قد قالت خلال مشاركتها فى مؤتمر الناس والبنوك الذى عقد فى أكتوبر الماضى، إن مصرفها حقق تمويلات لعملاء التمويل العقارى – وفق شروط مبادرة المركزى – بنحو 1.9 مليار جنيه، تشكل نسبة %22.5 من إجمالى القروض الممنوحة عبر المبادرة.



وتنص مبادرة المركزى على إتاحة البنوك قروضا لتملك الوحدات السكنية فى المدن الجديدة وغيرها لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 5 و%7 على التوالى، ترتفع إلى %10 لأصحاب الدخول فوق المتوسطة، وقال البنك فى بيان مؤخرا إنه رفع قيمة المبادرة لنحو 20 مليار جنيه عقب استهلاك الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات.



وتمتلك 5 بنوك محلية هى «الأهلى، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى المتحد» أذرعًا استثمارية فى مجال الرهن العقارى.