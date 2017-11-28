مواصلات مصر تضخ مليار جنيه بالسوق المحلية

مواصلات مصر الاتوبيس الذكي

❏ مصادر: خطة للقيد فى البورصة بالربع الأول من 2019



المال ـ خاص



تعتزم شركة «مواصلات مصر»، التابعة لمجموعة الإمارات الوطنية ، استثمار مليار جنيه فى السوق المصرية، خلال عام 2018، للتوسع فى خدمات النقل الجماعي.



وقالت مصادر مقربة من الشركة، إنه سيتم تمويل المبلغ المشار إليها عبر اقتراض 500 مليون جنيه من بنكى الإمارات الوطنى، وأبوظبى الإسلامى، بالإضافة إلى زيادة رأسمالها 32 مليون جنيه حالياً ليصل إلى 500 مليون بتمويل من المساهمين.



وكانت «المال» قد انفردت بنشر خبر استحواذ شركة «Emirates National group» التابعة لمجموعة بن عمير القابضة، على حصة حاكمة تمثل %70 فى «مواصلات مصر»، عبر زيادة رأسمال الأخيرة من 5 إلى 32 مليون جنيه، تحملتها الشركة الإماراتية، فيما تولت شركة «شعاع كابيتال» المالية، مهام المستشار المالى ، وشركة «بريميير» مهام المستشار المالى للطرف الإماراتى .



وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إلى أنه سيتم إنفاق مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة توسعات «مواصلات مصر» والمتمثلة فى زيادة عدد الأوتوبيسات لتصل إلى 500 ، فضلا عن تشغيل خطوط نقل جماعى فى مناطق القاهرة الكبرى المختلفة، ومحافظتى الغربية والدقهلية وأخرى جار دراستها.



وكشفت عن أنه تم الاتفاق مع شركة «جى بى أوتو» لتوريد النسبة الأكبر من أوتوبيسات النقل الجماعى، والذى تهدف من خلالها الشركة إلى تقديم خدمة النقل بأوتوبيسات مكيفة وتضم مداخل للإنترنت.



وأوضحت أن المرحلة الثانية من خطة تطوير «مواصلات مصر» ستتضمن استثمار 3 مليارات جنيه للتوسع فى مختلف أنحاء السوق المصرية، وعلى رأسها مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، والتى من المخطط الانتهاء منها فى 2020، لافتة إلى أنه سيتم ضخ استثمارات أولية مطلع 2019 بقيمة 500 مليون جنيه، يتم تدبيرها من إيرادات الشركة، بالإضافة للسيولة المتاحة لدى المساهمين الرئيسيين.



وتابعت :» مواصلات مصر، ستبدأ فى أبريل المقبل إجراءات إعادة الهيكلة وخطة الإعداد للطرح فى البورصة المصرية، والتى من المرجح تنفيذها خلال الربع الأول من 2019، و سيتم من خلالها طرح نسبة تقارب %20 من أسهمها.



وأشارت إلى أن خطوة الطرح فى البورصة، من أبرز الآليات لتدبير تمويلات المرحلة الثانية من توسع «مواصلات مصر» فى السوق المحلية.



وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد عقدت الأسبوع الماضى، اجتماعاً مع محمد بن عمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن عمير» القابضة، وأحمد عبود، الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات الوطنية، إحدى شركات مجموعة «بن عمير»، وهشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة «مواصلات مصر»، بحضور مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة خطط توسع «بن عمير» فى النقل الجماعى بمصر، و«مواصلات مصر» هى شركة قطاع خاص مصرية، أسسها مجموعة من رجال الأعمال المصريين، ولديها أسطول من سيارات النقل الجماعى، فى إقليم القاهرة الكبرى، فيما تأسست شركة «emirates national group» عام 1990، وتتخذ من إمارة أبوظبى، مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل فى مجال نقل الأشخاص والبضائع.