تأسيس بوابة مصر الإلكترونية برأسمال 100 مليون جنيه

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أحمد عاشور



علمت «المال» أن الحكومة ستنتهى الأسبوع المقبل من إجراءات تأسيس شركة «بوابة مصر الإلكترونية»، برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه، لتتولى مهام تسويق منتجات الحرف اليدوية والأثرية بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية.



وأضافت المصادر أن هيكل الشركة سيضم كلا من وزارات السياحة والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب صندوق تحيا مصر، على أن ينضم فى المرحلة الثانية لهيكل المساهمين وزارات الآثار والشباب والرياضة والثقافة.



يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت فى بيان أكتوبر الماضى أن الحكومة بصدد تأسيس شركة حكومية ترعى تسويق منتجات المشروعات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان «بوابة مصر للعالم».



وذكرت الوزارة، على هامش افتتاح المعرض السابع للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحى، أنه سيتم إنشاء موقع إلكترونى بالعديد من اللغات يتم من خلاله التسويق الإلكترونى للمنتجات المحلية عالمياً.



وأضافت المصادر أن الشركة الجديدة ستكون وسيلة للترويج للسياحة المصرية ضمن خطة التحول للتسويق الإلكترونى الفترة المقبلة، خاصة بعد التطورات الكبيرة التى يشهدها هذا المجال.