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سيـــاســة
الصحة: هناك 76 مصابا من هجوم الروضة تحت العلاج
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 01:02 ص
وزير الصحة في مؤتمر صحفي
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وزير الصحة في مؤتمر صحفي
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان مساء يوم الاثنين، إن هناك 76 مصابا من الحادث الإرهابي بسيناء الذي وقع الجمعة لا يزالون يتعالجون فى مستفيات وزارة الصحة وهى معهد ناصر ودار الشفاء والعريش العام ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
وفى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة dmc، أوضح أن مستشفيات الحكومة مستعدة بالكامل للتعامل مع الكوارث والحالات الطارئة وكان أفضل مثال على ذلك التعامل مع مصابى الحادث الإرهابي بمسجد الروضة الجمعة الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 305 وإصابة 128 آخرين.
وأشار إلى أنه قام بإقالة وكيل وزارة الصحة بالإسماعلية لتأخره عن المتابعة والحضور بمستشفيات المحافظة فى مساء يوم الحادث الإرهابي مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون فى محاسبة أى مسئول يتخلى عن دوره.
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