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سيـــاســة
تحيا مصر: تلقينا تبرعات بـ 17مليون جنيه لتنمية سيناء
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 12:23 ص
محافظة شمال سيناء
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محافظة شمال سيناء
أحمد صبرى
قال محمد عشماوى المدير للتنفيذى لصندوق تحيا مصر، مساء يوم الاثنين، إنهم تلقوا تبرعات ب17مليون جنيه خلال اليومين الماضيين من جمعيات ورجال أعمال لتنفيذ مشروعات صغيرة لمواطني شمال سيناء والمتضريين من حادث مسجد الروضة الإرهابى.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E إلى أن المشروعات ستشمل مشروعات مزارع الزيتون وتعبئته ومشروع للصوب الزراعية بحيث يتم توفير 4صوب لكل عائلة .
وأكد أن الصندوق سيدخل فى شراكة مع مستثمرين بمشروعات كبري لإنشاء مصناع لأهالى سيناء ستشمل مصنع للشكاير البلاستيك ومصنع للملح وتعبئته وتصديره.
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