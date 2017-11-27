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سيـــاســة
وزير التنمية المحلية: حق شهداء مسجد الروضة لن يضيع
الإثنين 27 نوفمبر 2017 11:13 م
تفجير إرهابي بمحيط مسجد الروضة بالعريش
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تفجير إرهابي بمحيط مسجد الروضة بالعريش
نادية صابر
أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية مساء يوم الاثنين، أن حق شهداء مسجد الروضة الذي تعرض لهجوم إرهابي الجمعة لن يضيع.
جاء ذلك تفقده لعدد من مصابي مسجد الروضة بمستشفيات محافظة الإسماعيلية ومستشفي جامعة قناة السويس وذلك للاطمئنان على استقرار حالتهم ومؤازرة ذويهم.
وخلال الزيارة أعرب وزير التنمية المحلية عن شديد أستياؤه من هذا الاعتداء الغاشم الذى راح ضحيته وفاة 305 وأصابة 128 من المواطنيين الأبرياء.
وأكد الوزير أن دم هؤلاء الشهداء لن يضيع هباءا، مشيرا إلى أن مصر بجيشها وشرطتها لم ولن تتوانى فى ملاحقة بؤر الإرهاب الأ سود حتى يتم اقتلاعه من جذوره تماما.
وقال إن "ماحدث لم يزيدنا الا اصرار على القضاء تماما على الارهاب وملاحقته فى كل مكان وأن مصر بفضل أبنائها الشرفاء وارادة شعبها العظيم لن تركع ولن تنكسر".
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